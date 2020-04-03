А как же Настя? Тимати признался, что свое наследство разделит между детьми, мамой и младшим братом

Тимати крайне редко говорит о личной жизни. Тем не менее в беседе с Тиной Канделаки рэпер разоткровенничался. 

Практически все звезды шоу-бизнеса сейчас находятся на карантине. Имея много свободного времени, артисты выходят в прямые эфиры в Инстаграме, где поют, играют, дают мастер-классы, интервью или просто общаются между собой.

Тимати не отстает от стихийных трендов: 2 апреля в прямом эфире он побеседовал с Тиной Канделаки.

Знаменитости поговорили об отце рэпера, его недавней поездке на Мальдивы и последовавшем за этим карантине, о политике, шоу-бизнесе и просто бизнесе.

В какой-то момент тема разговора перешла к финансам. Тина поинтересовалась, кому Тимати завещает свое немаленькое наследство: «Детям? Женам?». Ответ основателя Black Star был коротким: «Я распределил наследство в равных долях — детям, маме и брату». 

...
Тимати — отец двоих детей
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Канделаки хотела было развить тему и уточнить, почему из этой схемы выпала Анастасия Решетова, но прямой эфир неожиданно прервался. А когда знаменитости вновь подключились, то продолжили разговор уже совсем о другом. Увы.  

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

15
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  • Как неожиданно....а я всегда думала,что он мне оставит наследство.
  • ничего, что мама и младший брат итак наследники? То есть женщинам, которые с ним в го жизни, детей родили, ничегошеньки? Кошмар, конечно.
  • Оставляет все, что нажито непосильным трудом, людям, которые искренне любят его, а не его бабки, респект
  • Да понятно, что он своим женщинам серьёзно не относится. Уже две ему детей родили, и ни на одной он не женился.
  • Ну правильно, Насть и Ален у него будет ещё много. Если каждую будет в долю наследства включать, то от наследства ничего не останется)
  • наследство у него? Это у папы его наследство.
  • Тимати всегда был с кучей комплексов, и женщинам никогда не доверял. Он прекрасно понимает, что они с ним не из-за его прекрасных душевных качеств. Говорят еще, что он очень прижимист и на девушек никогда особо не тратился.
  • Все эти звёзды к своим недоженам относятся в лучшем случае как к сурматерям. Сегодня одна, завтра другая, найдите пять отличий. А Решетова может не переживать, Тимка оставит бабло детям, сыночка-корзиночка будет на старости содержать мамулю. Так что все ок
  • Настя кричала, что не будет рожать, пока замуж не выйдет, в итоге и замуж не взяли, и даже в ряды семейные не записали
  • А зачем им что-то оставлять? Детей родили и свободны. Ну по бизнесу каждой прикупил и велел крутиться самим. Сколько у него таких еще будет...

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