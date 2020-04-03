Практически все звезды шоу-бизнеса сейчас находятся на карантине. Имея много свободного времени, артисты выходят в прямые эфиры в Инстаграме, где поют, играют, дают мастер-классы, интервью или просто общаются между собой.

Тимати не отстает от стихийных трендов: 2 апреля в прямом эфире он побеседовал с Тиной Канделаки.

Знаменитости поговорили об отце рэпера, его недавней поездке на Мальдивы и последовавшем за этим карантине, о политике, шоу-бизнесе и просто бизнесе.