Практически все звезды шоу-бизнеса сейчас находятся на карантине. Имея много свободного времени, артисты выходят в прямые эфиры в Инстаграме, где поют, играют, дают мастер-классы, интервью или просто общаются между собой.
Тимати не отстает от стихийных трендов: 2 апреля в прямом эфире он побеседовал с Тиной Канделаки.
Знаменитости поговорили об отце рэпера, его недавней поездке на Мальдивы и последовавшем за этим карантине, о политике, шоу-бизнесе и просто бизнесе.
В какой-то момент тема разговора перешла к финансам. Тина поинтересовалась, кому Тимати завещает свое немаленькое наследство: «Детям? Женам?». Ответ основателя Black Star был коротким: «Я распределил наследство в равных долях — детям, маме и брату».
Канделаки хотела было развить тему и уточнить, почему из этой схемы выпала Анастасия Решетова, но прямой эфир неожиданно прервался. А когда знаменитости вновь подключились, то продолжили разговор уже совсем о другом. Увы.
3 апреля 2020 · ·
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