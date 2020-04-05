Не Меган и не герцогиня: данные Маркл в документах привели мир в недоумение

На днях в Сети обнаружили свидетельство о рождении Арчи Харрисона. Западная публика очень удивилась, узнав, под каким именем (и с каким титулом) записали маму малыша — Меган Маркл.

Меган Маркл уже несколько дней живет в статусе обычной гражданки США: королевские полномочия она с себя сложила, вместе с сыном и мужем обустраивается в родном Лос-Анджелесе и, судя по словам инсайдеров, активно ищет работу. 

Однако на днях о «монаршем» статусе герцогини Сассекской заговорили вновь, а всему виной свидетельство о рождении малыша Арчи Харрисона, которое всплыло в Сети.

Свидетельство о рождении малыша Арчи Харрисона

Хотя почему это «всплыло»? В Великобритании подобные данные считаются публичными, а потому любой желающий может узнать, что же было записано в важном документе наследника принца Гарри. Бумага содержит информацию о том, когда и где появился на свет Арчи, а также сведения о его родителях. 

Поклонники БКС внимательно изучили документ и были удивлены неожиданным на их взгляд сведениям. Например, профессия Меган Маркл — «принцесса Соединенного Королевства». Интересно, почему не герцогиня? Ведь именно этим титулом наградила Маркл Елизавета II. 

Ошибки здесь нет, ведь по официальным документам Меган в первую очередь — супруга принца Гарри. С «технической» точки зрения она — Ее Королевское Высочество принцесса Генри Уэльская. Не стоит забывать, что Генри — это настоящее имя младшего сына принцессы Дианы.

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Более того, в изученном пользователями Сети свидетельстве Маркл записана не как Меган... а как Рэйчел! Дело в том, что именно это имя ей дали при рождении, а уже позже стали называть по-другому. 

5 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
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  • У неё двойное имя: Рейчел Меган. Называют ее по второму имени. Это все давным давно знают.
  • Ещё когда он родился все видели это свидетельство. Кейт записывали точно так же. Что здесь нового и удивительного???

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