Хотя почему это «всплыло»? В Великобритании подобные данные считаются публичными, а потому любой желающий может узнать, что же было записано в важном документе наследника принца Гарри. Бумага содержит информацию о том, когда и где появился на свет Арчи, а также сведения о его родителях.



Поклонники БКС внимательно изучили документ и были удивлены неожиданным на их взгляд сведениям. Например, профессия Меган Маркл — «принцесса Соединенного Королевства». Интересно, почему не герцогиня? Ведь именно этим титулом наградила Маркл Елизавета II.