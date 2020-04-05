Меган Маркл уже несколько дней живет в статусе обычной гражданки США: королевские полномочия она с себя сложила, вместе с сыном и мужем обустраивается в родном Лос-Анджелесе и, судя по словам инсайдеров, активно ищет работу.
Однако на днях о «монаршем» статусе герцогини Сассекской заговорили вновь, а всему виной свидетельство о рождении малыша Арчи Харрисона, которое всплыло в Сети.
Хотя почему это «всплыло»? В Великобритании подобные данные считаются публичными, а потому любой желающий может узнать, что же было записано в важном документе наследника принца Гарри. Бумага содержит информацию о том, когда и где появился на свет Арчи, а также сведения о его родителях.
Поклонники БКС внимательно изучили документ и были удивлены неожиданным на их взгляд сведениям. Например, профессия Меган Маркл — «принцесса Соединенного Королевства». Интересно, почему не герцогиня? Ведь именно этим титулом наградила Маркл Елизавета II.
Ошибки здесь нет, ведь по официальным документам Меган в первую очередь — супруга принца Гарри. С «технической» точки зрения она — Ее Королевское Высочество принцесса Генри Уэльская. Не стоит забывать, что Генри — это настоящее имя младшего сына принцессы Дианы.
Более того, в изученном пользователями Сети свидетельстве Маркл записана не как Меган... а как Рэйчел! Дело в том, что именно это имя ей дали при рождении, а уже позже стали называть по-другому.
5 апреля 2020 · ·
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