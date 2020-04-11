Мисс Россия-2019 Алина Санько пишет букет пионов

Интернет переполнен списками дел для тех, кто находится на самоизоляции. Во многие входит и рисование. Но что делать, если вы не умеете рисовать? Только наблюдать.

Мы попросили Мисс Россию-2019 Алину Санько (девушка увлекается живописью) запечатлеть процесс создания картины на видео. Предлагаем вам понаблюдать как на холсте появляется букет пышных розовых пионов. Очень умиротворяет!

11 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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