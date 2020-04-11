В пятницу вечером в Сети появился новый выпуск YouTube-шоу «Люкс ФМ». На этот раз гостями ведущего Славы Демина стали несколько знаменитостей, в том числе и Вера Брежнева. 38-летняя звезда, сидя в гостиной своего особняка в Киеве, рассказала, как проходит ее изоляция.
Певица сообщила, что сидит на карантине уже 4-ю неделю. Первую она спала и восстанавливала силы после тура по Америке, а на второй... На второй она начала паниковать. Вера призналась, что «сходила с ума», не имея возможности покинуть загородный дом.
Ну а после начала получать удовольствие от ситуации. Сейчас знаменитость наслаждается статусом домохозяйки: готовит, убирает, много времени уделяет мужу и младшей дочери.
К слову, Константин совершенно счастлив, что находится с любимой женой рядом 24/7. «Это была его мечта», — заметила Вера. На вопрос ведущего «не устали ли супруги друг от друга, не ссорятся ли?» Брежнева с сияющей улыбкой ответила: «Какие ссоры? Мы — грузин и украинка. У нас страсть!»
11 апреля 2020 · ·
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