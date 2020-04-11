Ксения Собчак, Агата Муцениеце, Рита Дакота, Лолита Милявская, Ирина Горбачева — все эти звезды были героинями программы Регины Тодоренко. Все они вскоре после встречи с телеведущей развелись... Об этом своим подписчикам сообщила сама Регина, опубликовав несколько инстаграм-историй.
«Может стоит звать одиноких артистов?» — задается вопросом супруга Влада Топалова и продолжает вспоминать, как Собчак говорила на ее шоу о любви к Виторгану (развелись!), как Горбачева приходила в студию с мужем (развелись!).
«Теперь я поняла, почему Настя Ивлеева не хочет приходить на мое шоу», — со смехом сообщает Регина и, уже более грустным голосом, спрашивает: «Что происходит с этим миром?»
Тодоренко по жизни оптимист и старается во всем видеть лучшее. Вот и здесь она нашла плюсы: Дакота встретила свою любовь, Собчак вышла замуж, Решетова родила, Подкаминская тоже родила. То ли еще будет!
В жизни самой Регины все замечательно. В марте ходили слухи, что в звездной семье проблемы (виной тому был странный пост Влада Топалова), но на деле они не подтвердились. Регина и Влад счастливы в компании своего очаровательного сына Майкла.
11 апреля 2020 · ·
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