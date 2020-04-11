Собчак, Лолита, Горбачева: Тодоренко подсчитала, кто из звезд развелся после интервью с ней

На днях Регина Тодоренко решила вспомнить, кто из звезд был в гостях ее шоу «Пятница с Региной», и обнаружила кое-что интересное.

Ксения Собчак, Агата Муцениеце, Рита Дакота, Лолита Милявская, Ирина Горбачева — все эти звезды были героинями программы Регины Тодоренко. Все они вскоре после встречи с телеведущей развелись... Об этом своим подписчикам сообщила сама Регина, опубликовав несколько инстаграм-историй.

«Может стоит звать одиноких артистов?» — задается вопросом супруга Влада Топалова и продолжает вспоминать, как Собчак говорила на ее шоу о любви к Виторгану (развелись!), как Горбачева приходила в студию с мужем (развелись!). 

«Теперь я поняла, почему Настя Ивлеева не хочет приходить на мое шоу», — со смехом сообщает Регина и, уже более грустным голосом, спрашивает: «Что происходит с этим миром?»

Тодоренко по жизни оптимист и старается во всем видеть лучшее. Вот и здесь она нашла плюсы: Дакота встретила свою любовь, Собчак вышла замуж, Решетова родила, Подкаминская тоже родила. То ли еще будет!

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В жизни самой Регины все замечательно. В марте ходили слухи, что в звездной семье проблемы (виной тому был странный пост Влада Топалова), но на деле они не подтвердились. Регина и Влад счастливы в компании своего очаровательного сына Майкла. 

11 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • И чем плохо разбежаться с употребляющими? Регине это сложно понять, она с таким построила семью. Совет да любовь, как говорится.
  • После полемики с П.Волей умерли Динамит и Трахтенберг...так что развод это ерунда.
  • ка развелись, так и поженились все потом.
  • Да тоже разведётся, чему радоваться-то
  • Пиар любой ценой, то что Регина бедоносная это и без этого понятно, все ради хайпа

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