«Он не мой парень»: Алена Шишкова удивлена, что все обсуждают ее роман с Омидом Тахмасеби

В беседе с журналистом PeopleTalk Алена заявила: «Омид не мой парень! Он действительно через моего директора передал видео с сюрпризом. Мне было очень приятно, и я захотела его лично поблагодарить за оказанное внимание. Но это не значит, что мы с ним состоим в отношениях. Я была крайне удивлена, когда увидела, что Омид рассказывает, что мы встречаемся».