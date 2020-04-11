«Он не мой парень»: Алена Шишкова удивлена, что все обсуждают ее роман с Омидом Тахмасеби

Интересные новости появились субботним вечером. Оказалось, что роман Шишковой, который все обсуждают последние два дня, на самом деле выдумка того, кто называет себя бойфрендом Алены. 

Последние пару дней в Сети активно обсуждают изменения в личной жизни Алены Шишковой. Сама звездная блондинка никогда ее не комментирует, поэтому дело остается за инсайдерами и внимательными интернет-пользователями. Именно они и вычислили, что бывшая возлюбленная Тимати встречается с мужчиной по имени Омид Тахмасеби.

Именно он оставлял под фотографиями девушки алые сердечки, посылал ей цветы и называл своей жизнью. Только мы порадовались за Алену, как выяснилось следующее — Омид не является бойфрендом Шишковой. Об этом она сообщила сама. 

В беседе с журналистом PeopleTalk Алена заявила: «Омид не мой парень! Он действительно через моего директора передал видео с сюрпризом. Мне было очень приятно, и я захотела его лично поблагодарить за оказанное внимание. Но это не значит, что мы с ним состоим в отношениях. Я была крайне удивлена, когда увидела, что Омид рассказывает, что мы встречаемся».

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Алена Шишкова оказалась втянута в занятную историю
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И как все это понимать? Что за игру затеял Тахмасеби? И с кем же встречается Алена? Ответ на последний вопрос мы узнаем не скоро. В беседе с PeopleTalk Шишкова отметила: «Вы же знаете, моя личная жизнь засекречена».

11 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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