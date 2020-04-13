На «Холостяке» Адаменко спровоцировала очередной скандал, а Гренц покинула шоу в свой день рождения

12 апреля на ТНТ показали седьмую серию шоу «Холостяк». Выпуск получился богатым на события, а домой уехали сразу три участницы.

Вика Чума и Антон Криворотов
Вика Чума и Антон Криворотов

В седьмой серии «Холостяка» случилось, пожалуй, самое долгожданное свидание этого сезона: выбор Антона Криворотова пал на Чуму Вечеринку, она же Вика. Самая неординарная и вместе с тем живая, добрая и интересная девушка довольно долгое время прятала за маской шута свою женственность и потребность в мужском внимании.

Свидание прошло лучше, чем кто-либо мог себе вообразить.

Вика и Антон приехали в оранжерею, где их ждал обед из блюд, приготовленных исключительно из цветов, а на прощание Криворотов подарил своей спутнице грузовик, до отказа заполненный букетами! 

Пока Вика Чума утопала в романтике, на вилле кипели страсти. На прошлой неделе Настя Ковалева вернулась со свидания и рассказала, что у нее с «холостяком» был поцелуй. Не выдержав этой информации, Лиза Адаменко нарушила правила и поехала к Антону, чтобы выведать правду. Криворотов отметил, что поцелуй был частью иммерсивного спектакля, и не стоит относиться к нему серьезно. Эту информацию Лиза и передала Насте, намеренно сгустив краски.

Как итог: Ковалевой понадобилась помощь психолога. Девушка рыдала почти сутки. 

Коллективное свидание на этой неделе также состоялось: на него были приглашены Полина Гренц, Вика Маснюк, Сапият Ахмедова и Даша Хаитметова. Первые две расстроились, как только получили приглашения: девушки рассчитывали на индивидуальные свидания. Когда выяснилось, что участницы приехали на кухню и им придется готовить ската, у Полины случилась истерика. Гренц в принципе находится в нестабильном эмоциональном состоянии, а история со скатом (актриса — вегетарианка) ее окончательно добила. 

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У Полины Гренц сдали нервы
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Антон встретил рыдающую Полину в коридоре и с трудом смог ее успокоить. И, кажется, в тот момент оба поняли, что дальше им не по пути. В своем обращении Гренц попрощалась с «холостяком», ну а он не стал ее держать. По иронии судьбы прощальная церемония роз совпала с днем рождения актрисы. Вместе с Полиной проект покинули также Сапият Ахмедова и Вика Маснюк. На шоу осталось шесть участниц.  

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
под именем
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  • Адаменко такая неприятная
  • Прошу прощения, а как создатели программы посмели заставить вегетарианку готовить ската? Девушке на выходе следовало идти к адвокатам и требовать денег за моральный ущерб, - это не шуточки.
  • Гренц опять поправилась?)))

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