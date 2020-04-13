В седьмой серии «Холостяка» случилось, пожалуй, самое долгожданное свидание этого сезона: выбор Антона Криворотова пал на Чуму Вечеринку, она же Вика. Самая неординарная и вместе с тем живая, добрая и интересная девушка довольно долгое время прятала за маской шута свою женственность и потребность в мужском внимании.

Свидание прошло лучше, чем кто-либо мог себе вообразить.

Вика и Антон приехали в оранжерею, где их ждал обед из блюд, приготовленных исключительно из цветов, а на прощание Криворотов подарил своей спутнице грузовик, до отказа заполненный букетами!