В седьмой серии «Холостяка» случилось, пожалуй, самое долгожданное свидание этого сезона: выбор Антона Криворотова пал на Чуму Вечеринку, она же Вика. Самая неординарная и вместе с тем живая, добрая и интересная девушка довольно долгое время прятала за маской шута свою женственность и потребность в мужском внимании.
Свидание прошло лучше, чем кто-либо мог себе вообразить.
Вика и Антон приехали в оранжерею, где их ждал обед из блюд, приготовленных исключительно из цветов, а на прощание Криворотов подарил своей спутнице грузовик, до отказа заполненный букетами!
Пока Вика Чума утопала в романтике, на вилле кипели страсти. На прошлой неделе Настя Ковалева вернулась со свидания и рассказала, что у нее с «холостяком» был поцелуй. Не выдержав этой информации, Лиза Адаменко нарушила правила и поехала к Антону, чтобы выведать правду. Криворотов отметил, что поцелуй был частью иммерсивного спектакля, и не стоит относиться к нему серьезно. Эту информацию Лиза и передала Насте, намеренно сгустив краски.
Как итог: Ковалевой понадобилась помощь психолога. Девушка рыдала почти сутки.
Коллективное свидание на этой неделе также состоялось: на него были приглашены Полина Гренц, Вика Маснюк, Сапият Ахмедова и Даша Хаитметова. Первые две расстроились, как только получили приглашения: девушки рассчитывали на индивидуальные свидания. Когда выяснилось, что участницы приехали на кухню и им придется готовить ската, у Полины случилась истерика. Гренц в принципе находится в нестабильном эмоциональном состоянии, а история со скатом (актриса — вегетарианка) ее окончательно добила.
Антон встретил рыдающую Полину в коридоре и с трудом смог ее успокоить. И, кажется, в тот момент оба поняли, что дальше им не по пути. В своем обращении Гренц попрощалась с «холостяком», ну а он не стал ее держать. По иронии судьбы прощальная церемония роз совпала с днем рождения актрисы. Вместе с Полиной проект покинули также Сапият Ахмедова и Вика Маснюк. На шоу осталось шесть участниц.
13 апреля 2020 · ·
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