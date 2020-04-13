23 апреля будет день рождения у принца Луи, а еще через 8 дней — у принцессы Шарлотты. Мальчику исполнится 2 года, а девочка отметит свой первый маленький юбилей.

Обычно Кембриджи устраивают детям пышные праздники, куда зовут их многочисленных одноклассников и друзей, заказывают профессиональных поваров, аниматоров и других работников сферы услуг.

Однако в этот раз, из-за пандемии, членам королевской семьи придется отказаться от торжеств. А еще на дни рождения малышей не приедут в гости бабушка Елизавета и дедушки Чарльз и Филипп — опять-таки, чтобы не нарушать условий самоизоляции и не подвергать себя риску.