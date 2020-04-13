Без подарков, но с горой сладостей: как пройдут дни рождения Шарлотты и Луи в условиях карантина

Через несколько недель сразу двое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон будут отмечать дни рождения. Конечно, из-за пандемии родные не устроят ребятам пышных праздников, но постараются обрадовать их другими сюрпризами. 

Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

23 апреля будет день рождения у принца Луи, а еще через 8 дней — у принцессы Шарлотты. Мальчику исполнится 2 года, а девочка отметит свой первый маленький юбилей. 

Обычно Кембриджи устраивают детям пышные праздники, куда зовут их многочисленных одноклассников и друзей, заказывают профессиональных поваров, аниматоров и других работников сферы услуг. 

Однако в этот раз, из-за пандемии, членам королевской семьи придется отказаться от торжеств. А еще на дни рождения малышей не приедут в гости бабушка Елизавета и дедушки Чарльз и Филипп — опять-таки, чтобы не нарушать условий самоизоляции и не подвергать себя риску. 

Елизавета II

Впрочем, известные члены семьи все-таки планируют провести эти дни вместе, пусть и дистанционно. По сообщениям The Mirror, королева хочет позвонить внукам по видеосвязи и отметить их дни рождения. 

Вообще, Елизавета II начала активно пользоваться новыми технологиями именно благодаря детям Кейт и Уильяма.

По слухам, старшие дети Кембриджей постоянно звонят бабушке, чтобы покорчить рожицы, посмеяться, рассказать, как у них прошел день, и даже поделиться секретом. Не менее активно они держат связь с дедушкой Чарльзом: ребята любят слушать рассказы мужчины о животных и растениях. 

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Понимая, что из-за строгого карантина сейчас будет сложно даже найти подарки для Шарлотты и Луи, Елизавета II уже договорилась о том, чтобы прислуга в поместье Кембриджей приготовила детям торты и другие их любимые десерты, причем именно как сюрприз от бабушки. Думается, что на этом приятные моменты для именинников не закончатся. Все-таки их мама Кейт раньше работала в семейном бизнесе Миддлтонов по организации праздников и точно знает, как превратить обычный день в незабываемое воспоминание — причем без десятков гостей и особенных развлечений. 

13 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

5
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  • эх, мне тоже предстоит ДР в самоизоляции. жалко, я не из королевской семьи)
  • А кто она им?
  • Дети вроде как уже взрослые, и прекрасно понимают, что приказ прислуге от родственницы - наготовьте детям еды, как обычно, сюрпризом не является. Прислуга им и так каждый день готовит.
  • Елизавета им не бабушка.
  • Младший может антихриста в кино играть)

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