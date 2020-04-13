23 апреля будет день рождения у принца Луи, а еще через 8 дней — у принцессы Шарлотты. Мальчику исполнится 2 года, а девочка отметит свой первый маленький юбилей.
Обычно Кембриджи устраивают детям пышные праздники, куда зовут их многочисленных одноклассников и друзей, заказывают профессиональных поваров, аниматоров и других работников сферы услуг.
Однако в этот раз, из-за пандемии, членам королевской семьи придется отказаться от торжеств. А еще на дни рождения малышей не приедут в гости бабушка Елизавета и дедушки Чарльз и Филипп — опять-таки, чтобы не нарушать условий самоизоляции и не подвергать себя риску.
Впрочем, известные члены семьи все-таки планируют провести эти дни вместе, пусть и дистанционно. По сообщениям The Mirror, королева хочет позвонить внукам по видеосвязи и отметить их дни рождения.
Вообще, Елизавета II начала активно пользоваться новыми технологиями именно благодаря детям Кейт и Уильяма.
По слухам, старшие дети Кембриджей постоянно звонят бабушке, чтобы покорчить рожицы, посмеяться, рассказать, как у них прошел день, и даже поделиться секретом. Не менее активно они держат связь с дедушкой Чарльзом: ребята любят слушать рассказы мужчины о животных и растениях.
Понимая, что из-за строгого карантина сейчас будет сложно даже найти подарки для Шарлотты и Луи, Елизавета II уже договорилась о том, чтобы прислуга в поместье Кембриджей приготовила детям торты и другие их любимые десерты, причем именно как сюрприз от бабушки. Думается, что на этом приятные моменты для именинников не закончатся. Все-таки их мама Кейт раньше работала в семейном бизнесе Миддлтонов по организации праздников и точно знает, как превратить обычный день в незабываемое воспоминание — причем без десятков гостей и особенных развлечений.
13 апреля 2020 · ·
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