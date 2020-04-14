Почти два месяца назад Оксана Самойлова стала мамой в четвертый раз. Тогда она родила долгожданного сына Давида. С тех пор в семье многое изменилось.

Почти сразу после рождения мальчика его знаменитый отец попал в рехаб.

Пару недель назад Самойлова сообщила, что собирается подавать на развод. Пока же звезды ждут окончания пандемии, когда начнут функционировать суды.