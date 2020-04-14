Почти два месяца назад Оксана Самойлова стала мамой в четвертый раз. Тогда она родила долгожданного сына Давида. С тех пор в семье многое изменилось.
Почти сразу после рождения мальчика его знаменитый отец попал в рехаб.
Пару недель назад Самойлова сообщила, что собирается подавать на развод. Пока же звезды ждут окончания пандемии, когда начнут функционировать суды.
С начала апреля Джиган не появляется в соцсетях. А вот Оксана стала активнее вести микроблог, делясь чувствами по поводу предстоящего развода и показывая уютные будни с детьми.
Особое внимание в Инстаграме Самойловой уделено, конечно же, крохе-сыну.
И хотя Давид пока еще очень мал, звездная мама гордится любым успехом мальчика. Так, 13 апреля Оксана поведала, что ее ребенок научился улыбаться.
«Уже целую неделю улыбается по-настоящему!» — радостно сообщает фолловерам молодая женщина.
Поклонники рады, что знаменитость комфортно себя чувствует, оставшись в одиночестве с четырьмя детьми. В отличие от других звездных мам, Оксана не жалуется на бытовые сложности в период пандемии и старается видеть в своем положении только плюсы.
14 апреля 2020 · ·
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