Оксана Самойлова поделилась, что ее маленький, но серьезный сын научился «по-настоящему» улыбаться

Оксана Самойлова вовсю наслаждается заботами о сыне. Бизнесвумен не скрывает лицо мальчика и регулярно делится с подписчиками новыми кадрами с ребенком. 

Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова с сыном

Почти два месяца назад Оксана Самойлова стала мамой в четвертый раз. Тогда она родила долгожданного сына Давида. С тех пор в семье многое изменилось. 

Почти сразу после рождения мальчика его знаменитый отец попал в рехаб. 

Пару недель назад Самойлова сообщила, что собирается подавать на развод. Пока же звезды ждут окончания пандемии, когда начнут функционировать суды. 

С начала апреля Джиган не появляется в соцсетях. А вот Оксана стала активнее вести микроблог, делясь чувствами по поводу предстоящего развода и показывая уютные будни с детьми. 

Особое внимание в Инстаграме Самойловой уделено, конечно же, крохе-сыну. 

И хотя Давид пока еще очень мал, звездная мама гордится любым успехом мальчика. Так, 13 апреля Оксана поведала, что ее ребенок научился улыбаться.

«Уже целую неделю улыбается по-настоящему!» — радостно сообщает фолловерам молодая женщина. 

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Оксана Самойлова показала новые кадры с маленьким сыном
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Поклонники рады, что знаменитость комфортно себя чувствует, оставшись в одиночестве с четырьмя детьми. В отличие от других звездных мам, Оксана не жалуется на бытовые сложности в период пандемии и старается видеть в своем положении только плюсы. 

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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