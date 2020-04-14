Тренируйтесь прямо у себя дома, снимайте и выкладывайте в своих социальных сетях видео, на которых выполняете несколько любых упражнений из марафона. И не забудьте поставить хештег #ногунесвело. Авторы самых креативных роликов получат от Покровского и партнеров акции ценные призы. Но самое главное — все получат красивое подтянутое тело, которое можно будет с гордостью демонстрировать на летних пляжах.



Упражнения не потребуют специальной подготовки и умений и их легко выполнить дома, поэтому тренироваться с Покровскими сможет любой желающий. Первое видео уже появилось в официальных соцсетях группы «Ногу Свело!». Планируется, что всего будет снято 8 роликов. Победители флешмоба будут объявлены 30 апреля. Следите за новостями!