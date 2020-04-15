Для матери нет никого важнее, чем ее дети. Таков закон жизни. Мы можем влюбляться, выходить замуж, разводиться и влюбляться снова... Но любовь к детям остается неизменной. Это константа, на которой строится жизнь любой мамы. И нет ничего страшнее, чем понимание того, что ты не нужна своему дитя...
Первым ребенком Лидии Федосеевой стала девочка Настя. Лидия тогда была замужем за актером Вячеславом Ворониным, с которым планировала жить долго и счастливо. Увы, не получилось. Но что еще страшнее, бывший муж забрал у Лидии их маленькую дочку и сделал все, чтобы настроить девочку против матери.
«Я вообще не понимаю, за что так была наказана... Я очень любила Настю! Как можно не любить своих детей?..» — вытирая слезы, призналась актриса.
Как мама подтверждаю: это действительно невозможно. Детей мы любим просто за то, что они есть. Родительская любовь часто оказывается слепой, безграничной. И некоторые дети этим, конечно, пользуются. А потом, в какой-то момент, связь рвется. Мне страшно даже думать о том, как это больно, когда ты больше не хочешь видеть родного ребенка, не знаешь, что можешь ему сказать. Однако это происходит, и тебе остается только смириться.
«Меня не тянет встречаться с Настей. Что-то выяснять, о чем-то говорить... Все равно я опять буду виновата. Они дети, они имеют право сказать все, что думают. А хорошо это или плохо, это мое личное», — с горечью призналась Лидия Федосеева-Шукшина.
К сожалению, отношения с дочерьми, рожденными в браке с Василием Шукшиным, тоже далеки от идеальных. Дочери актрисы давно повзрослели и сами стали мамами, Мария уже даже бабушка, но гармонии в семействе Шукшиных как не было, так и нет. Дело дошло даже до суда: Лидии пришлось судиться с собственной внучкой...
«Для меня был первый удар. Я думала, не выживу!» — со слезами на глазах вспоминает Лидия.
Если бы был жив Василий Шукшин, возможно, ситуация сложилась бы иначе. Он наверняка смог бы уговорить своих дорогих девочек не ссориться, найти для них правильные слова, обнять и успокоить. Но Шукшина не стало слишком рано, его дочки были еще малы, и что-то сломалось навсегда.
Несмотря на всю боль, которая выпала на долю Лидии Федосеевой-Шукшиной, она не озлобилась, не стала циником. Она продолжает любить своих детей и надеяться на то, что однажды они одумаются, и тогда в их большом семействе наступит долгожданный мир.
Сможет ли повлиять на воссоединение семьи секрет, который стоит один миллион рублей? Сблизит он родню или, наоборот, окончательно рассорит? И согласится ли знаменитая актриса расстаться с тайной, которую бережет много лет? Смотрите «Секрет на миллион» на НТВ и узнайте обо всем первыми.
15 апреля 2020 · ·
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