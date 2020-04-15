Для матери нет никого важнее, чем ее дети. Таков закон жизни. Мы можем влюбляться, выходить замуж, разводиться и влюбляться снова... Но любовь к детям остается неизменной. Это константа, на которой строится жизнь любой мамы. И нет ничего страшнее, чем понимание того, что ты не нужна своему дитя...



Первым ребенком Лидии Федосеевой стала девочка Настя. Лидия тогда была замужем за актером Вячеславом Ворониным, с которым планировала жить долго и счастливо. Увы, не получилось. Но что еще страшнее, бывший муж забрал у Лидии их маленькую дочку и сделал все, чтобы настроить девочку против матери.

«Я вообще не понимаю, за что так была наказана... Я очень любила Настю! Как можно не любить своих детей?..» — вытирая слезы, призналась актриса.

Как мама подтверждаю: это действительно невозможно. Детей мы любим просто за то, что они есть. Родительская любовь часто оказывается слепой, безграничной. И некоторые дети этим, конечно, пользуются. А потом, в какой-то момент, связь рвется. Мне страшно даже думать о том, как это больно, когда ты больше не хочешь видеть родного ребенка, не знаешь, что можешь ему сказать. Однако это происходит, и тебе остается только смириться.