Владимир Путин поручил выделить 223 млрд рублей на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии

15 апреля Владимир Путин снова обратился к россиянам в связи с неблагоприятной обстановкой из-за коронавируса. Выступление состоялось в начале его совещания с правительством, которое президент провел по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарево.

Президент России объявил о еще нескольких мерах поддержки страны в условиях кризиса. Например, малым и средним предприятиям будут обеспечены дополнительные безвозмездные меры финансовой помощи.

«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — заявил Путин.