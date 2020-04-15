Владимир Путин поручил выделить 223 млрд рублей на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии

15 апреля Владимир Путин снова обратился к россиянам в связи с неблагоприятной обстановкой из-за коронавируса. Выступление состоялось в начале его совещания с правительством, которое президент провел по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарево.
Президент России объявил о еще нескольких мерах поддержки страны в условиях кризиса. Например, малым и средним предприятиям будут обеспечены дополнительные безвозмездные меры финансовой помощи.
«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — заявил Путин.
200 млрд рублей Путин предложил выделить на поддержку региональных бюджетов, 23 млрд рублей — на поддержку авиакомпаний (выплату зарплат, оплату стоянок для самолетов и прочие расходы).
Также Владимир Владимирович заявил, что предложенные ранее меры по кредитам для бизнеса были «неэффективными», а банки неохотно шли навстречу заемщикам. В связи с этим кредиты для выплат зарплат компаниями будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка.
Предприятиям выдадут кредиты на пополнение оборотных средств. «Это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплат авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам. То есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — подчеркнул он.
Владимир Путин также заявил, что для успешной борьбы с коронавирусом потребуются новые решения и новые ресурсы. Президент планирует провести еще не одно заседание с членами правительства. Ближайшее состоится уже завтра.
Отметим, что по последним данным в России количество заболевших коронавирусом увеличилось на 3 388 человек. Всего в стране зарегистрировано более 24 тысяч инфицированных.
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15 апреля 2020 · ·
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