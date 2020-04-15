15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год. Из-за того, что в стране введен режим самоизоляции, Примадонна не может устроить пышный праздник. Тем не менее даже на расстоянии у нее получается радовать — причем не только друзей, но и миллионы поклонников.
Максим Галкин в своем Инстаграме опубликовал видео, на котором Алла Борисовна танцует. Вот это подарок! Ролик супруг Примадонны сопроводил смайлом в виде сердца. И мы его понимаем: когда видишь такое, слова излишни.
В комментариях за считаные минуты отметились не только преданные фанаты Пугачевой, но и звездные друзья и почитатели таланта певицы: Валентин Юдашкин, Яна Рудковская, Светлана Лобода, Игорь Николаев, Светлана Бондарчук, Ольга Бузова, Олеся Судзиловская и многие-многие другие.
15 апреля 2020 · ·
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