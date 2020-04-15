15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год. Из-за того, что в стране введен режим самоизоляции, Примадонна не может устроить пышный праздник. Тем не менее даже на расстоянии у нее получается радовать — причем не только друзей, но и миллионы поклонников.