Ксения Бородина и Курбан Омаров женаты уже почти пять лет. В декабре 2015-го у них родилась дочь Теона. Однако в 2016 году их брак едва не был разрушен. Ксения рассказывала в соцсетях о том, что супруг изменял ей, но впоследствии помирилась с ним.

Как оказалось, никакого адюльтера не было. Этим Бородина поделилась 15 апреля в интервью Алене Жигаловой. Телеведущая вспомнила, как сильно она переживала из-за всей этой ситуации, которая, к счастью, разрешилась благополучно.