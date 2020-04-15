Ксения Бородина и Курбан Омаров женаты уже почти пять лет. В декабре 2015-го у них родилась дочь Теона. Однако в 2016 году их брак едва не был разрушен. Ксения рассказывала в соцсетях о том, что супруг изменял ей, но впоследствии помирилась с ним.
Как оказалось, никакого адюльтера не было. Этим Бородина поделилась 15 апреля в интервью Алене Жигаловой. Телеведущая вспомнила, как сильно она переживала из-за всей этой ситуации, которая, к счастью, разрешилась благополучно.
«Если бы тогда я не поддалась чьему-то влиянию… Мы три месяца не общались вообще. Даже буквой не перекинулись. Я была настолько на него злая. Меня специально накрутили, накидали провокационных вещей, которые в итоге так и не подтвердились. А я, разозлившись, все это вылила. Отмотав пленку назад, я бы, наверное, так не сделала», — сообщила телеведущая.
Когда речь зашла о недавнем скандальном расставании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, Бородина ситуацию комментировать не стала. Однако призвала всех беречь свои семьи и не выплескивать семейные дрязги в Сеть.
15 апреля 2020 · ·
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