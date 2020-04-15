На днях Сеть всколыхнули снимки, которые в последнее время в своем Инстаграме публикует Деми Мур. Как оказалось, звезда находится в Айдахо и проводит карантин в приятной компании своих взрослых дочерей. Однако, помимо Румер, Скаут и Таллулы, вместе с ними находится... Брюс Уиллис!
Напомним, артисты были женаты 13 лет. Их по-прежнему связывают дружеские отношения. Деми успела выйти замуж за Эштона Катчера и развестись, а Брюс нашел новую любовь в лице Эммы Хеминг. Сейчас у них подрастают две дочери: 8-летняя Мейбел и 5-летняя Эвелин.
Поклонники были изрядно изумлены тем, что Брюс не остался вместе с супругой и девочками. Поэтому некоторые начали подозревать, что в его отношениях с Эммой наметился разлад.
Однако инсайдер сообщил на днях изданию People, что для тревоги нет никаких причин. «Деми и Эмма очень близки, и все трое отлично ладят как одна большая смешанная семья. Так что никаких проблем нет. Эмме нужно было остаться вместе с детьми в Лос-Анджелесе», — сообщил аноним.
Кстати, это подтверждает и сама Эмма. Под одним из снимков с большой компанией модель оставила комментарий, в котором сообщила, что скучает по всем. Деми ответила ей, что это чувство абсолютно взаимно.
Кстати, члены этой большой семьи часто проводят время вместе. Например, Уиллис и Хеминг пригласили Мур на церемонию обмена свадебными клятвами в 2019-м. Кроме того, Брюс и Эмма поддержали Деми на презентации ее книги в сентябре.
15 апреля 2020 · ·
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