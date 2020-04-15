На днях Сеть всколыхнули снимки, которые в последнее время в своем Инстаграме публикует Деми Мур. Как оказалось, звезда находится в Айдахо и проводит карантин в приятной компании своих взрослых дочерей. Однако, помимо Румер, Скаут и Таллулы, вместе с ними находится... Брюс Уиллис!

Напомним, артисты были женаты 13 лет. Их по-прежнему связывают дружеские отношения. Деми успела выйти замуж за Эштона Катчера и развестись, а Брюс нашел новую любовь в лице Эммы Хеминг. Сейчас у них подрастают две дочери: 8-летняя Мейбел и 5-летняя Эвелин.