Что 17 лет назад связывало Анастасию Волочкову и Федора Бондарчука

Анастасия Волочкова предалась ностальгии. Сидя в загородном особняке, она разбирает фото- и видеоархивы и делится с подписчиками весьма интересными кадрами своего бурного прошлого.

Мало кто, наверное, знает, что свою карьеру Федор Бондарчук начал не как режиссер, а как клипмейкер. В шальные девяностые он снимал музыкальные видео самым ярким звездам нашей эстрады — от Аллы Пугачевой до Натальи Ветлицкой. Позднее Федор Сергеевич переключился на настоящие фильмы, но про клипы не забывал.

В 2003 году к нему обратилась Анастасия Волочкова с просьбой сделать видео на ее танец. «Я стала первой и единственной балериной, которая стала снимать клипы на танцевальные и хореографические композиции. Я вообще люблю быть новатором и создавать свою моду во всем», — с гордостью сообщила Настя спустя 17 лет.

16 апреля она опубликовала в Инстаграме кадры из ролика под названием «Адиемус», режиссером которого и стал Бондарчук. Какой же она была неземной... Тонкая, хрупкая, нежная — сама изящность! Хотя тогда ей приходилось ох как непросто — в 2003-м танцовщица была уволена из Большого театра.

Впрочем поддержка Сулеймана Керимова, роман с которым она скрывала и которого в своей книге называла «господин С», помогла ей стать звездой. И оплачивать услуги звездного клипмейкера Бондарчука.

С ним она встретилась на съемочной площадке через шесть лет. Планы были наполеоновские — снять клип около Кремля. И сняли! «Для меня большая честь оставаться единственной балериной, которая танцевала на Красной площади», — в своей фирменной манере сообщила Анастасия.

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Смотреть архивные фото Анастасии Волочковой — одно удовольствие
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Предлагаем вам оценить оба видео и вспомнить, какой в те годы была Анастасия Волочкова. Заодно и на Федора посмотреть, который, кажется, совсем не изменился с тех пор. 

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

6
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  • Ну Настен, хорошо прошлое вспоминать, но надо жить сегодняшним днём. ________________________________________________________________ Правильно надеемся на Авось пронесет.
  • А чего вы ожидали от той что снималась в фильме "Гудбай Ленин" ,который является по сути плевок странам соцлагеря?
  • Ну Настен, хорошо прошлое вспоминать, но надо жить сегодняшним днём.
  • А всё началось с того, что она сделала татуаж бровей, потом перестала мыть волосы. И растолстела. А и вкус у неё чудовищный. Мне кажется, что она просто очень неумная женщина.
  • Для меня Волочкова - это феномен. Прос...ть такую внешность, такой старт, талант. Всё коту под хвост. Это надо было умудриться, обычно балерины так достойно стареют.
  • Как можно было превратить идеальную внешность в вот это вот всё!

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