Что 17 лет назад связывало Анастасию Волочкову и Федора Бондарчука

16 апреля она опубликовала в Инстаграме кадры из ролика под названием «Адиемус», режиссером которого и стал Бондарчук. Какой же она была неземной... Тонкая, хрупкая, нежная — сама изящность! Хотя тогда ей приходилось ох как непросто — в 2003-м танцовщица была уволена из Большого театра.