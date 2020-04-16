Что 17 лет назад связывало Анастасию Волочкову и Федора Бондарчука

Мало кто, наверное, знает, что свою карьеру Федор Бондарчук начал не как режиссер, а как клипмейкер. В шальные девяностые он снимал музыкальные видео самым ярким звездам нашей эстрады — от Аллы Пугачевой до Натальи Ветлицкой. Позднее Федор Сергеевич переключился на настоящие фильмы, но про клипы не забывал.
В 2003 году к нему обратилась Анастасия Волочкова с просьбой сделать видео на ее танец. «Я стала первой и единственной балериной, которая стала снимать клипы на танцевальные и хореографические композиции. Я вообще люблю быть новатором и создавать свою моду во всем», — с гордостью сообщила Настя спустя 17 лет.
16 апреля она опубликовала в Инстаграме кадры из ролика под названием «Адиемус», режиссером которого и стал Бондарчук. Какой же она была неземной... Тонкая, хрупкая, нежная — сама изящность! Хотя тогда ей приходилось ох как непросто — в 2003-м танцовщица была уволена из Большого театра.
Впрочем поддержка Сулеймана Керимова, роман с которым она скрывала и которого в своей книге называла «господин С», помогла ей стать звездой. И оплачивать услуги звездного клипмейкера Бондарчука.
С ним она встретилась на съемочной площадке через шесть лет. Планы были наполеоновские — снять клип около Кремля. И сняли! «Для меня большая честь оставаться единственной балериной, которая танцевала на Красной площади», — в своей фирменной манере сообщила Анастасия.
Предлагаем вам оценить оба видео и вспомнить, какой в те годы была Анастасия Волочкова. Заодно и на Федора посмотреть, который, кажется, совсем не изменился с тех пор.
16 апреля 2020 · ·
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