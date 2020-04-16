«Просто копия»: на новом снимке Анна Заворотнюк сильно напомнила фолловерам свою маму

Ни для кого не новость, что дети Анастасии Заворотнюк очень сильно на нее похожи. Однако в новом образе старшая дочь актрисы Анна стала буквально двойником звезды.

Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк (Стрюкова)
Анастасия и Анна Заворотнюк

Еще несколько лет назад, когда Анна Заворотнюк была подростком, в Сети постоянно замечали ее сильное сходство со знаменитой мамой. Иногда родственниц даже принимали за сестер. 

Правда, со временем, когда Анна нашла понравившийся имидж, эта схожесть стала все меньше бросаться в глаза. 

Заворотнюк-младшая уделяет огромное внимание своим волосам. Девушка предпочитает накручивать объемные локоны. Судя по снимкам в соцсетях, эту прическу Анна явно предпочитает всем остальным. 

Анна Заворотнюк (Стрюкова)

Недавно дочь звезды показала фолловерам кадры из новой фотосессии. Для этой «домашней» съемки красавица все же решилась не возиться со стайлером, а просто убрать волосы от лица. 

Поклонникам понравился такой простой образ девушки. 

А еще некоторые заметили, что с зачесанными назад волосами Анна гораздо сильнее напоминает знаменитую мать. В свое время Анастасия довольно часто носила подобные прически — например, в сериале «Моя прекрасная няня». 

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Анна Заворотнюк становится все больше похожа на маму
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«Вы так похожи на свою маму стали! Такая же прекрасная и светлая!», «Анечка, вы просто копия мамы», «Вы прямо-таки одинаковые. Здоровья вам обеим!» — прокомментировали фолловеры новый снимок звездной дочери. 

А как вам кажется, стала ли Анна еще сильнее похожа на Анастасию Заворотнюк?

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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