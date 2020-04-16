Еще несколько лет назад, когда Анна Заворотнюк была подростком, в Сети постоянно замечали ее сильное сходство со знаменитой мамой. Иногда родственниц даже принимали за сестер.
Правда, со временем, когда Анна нашла понравившийся имидж, эта схожесть стала все меньше бросаться в глаза.
Заворотнюк-младшая уделяет огромное внимание своим волосам. Девушка предпочитает накручивать объемные локоны. Судя по снимкам в соцсетях, эту прическу Анна явно предпочитает всем остальным.
Недавно дочь звезды показала фолловерам кадры из новой фотосессии. Для этой «домашней» съемки красавица все же решилась не возиться со стайлером, а просто убрать волосы от лица.
Поклонникам понравился такой простой образ девушки.
А еще некоторые заметили, что с зачесанными назад волосами Анна гораздо сильнее напоминает знаменитую мать. В свое время Анастасия довольно часто носила подобные прически — например, в сериале «Моя прекрасная няня».
«Вы так похожи на свою маму стали! Такая же прекрасная и светлая!», «Анечка, вы просто копия мамы», «Вы прямо-таки одинаковые. Здоровья вам обеим!» — прокомментировали фолловеры новый снимок звездной дочери.
А как вам кажется, стала ли Анна еще сильнее похожа на Анастасию Заворотнюк?
16 апреля 2020 · ·
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