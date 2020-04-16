Еще несколько лет назад, когда Анна Заворотнюк была подростком, в Сети постоянно замечали ее сильное сходство со знаменитой мамой. Иногда родственниц даже принимали за сестер.

Правда, со временем, когда Анна нашла понравившийся имидж, эта схожесть стала все меньше бросаться в глаза.

Заворотнюк-младшая уделяет огромное внимание своим волосам. Девушка предпочитает накручивать объемные локоны. Судя по снимкам в соцсетях, эту прическу Анна явно предпочитает всем остальным.