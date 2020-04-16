На защиту коллеги по цеху встал Марат Башаров. «Я знаю одно: Чулпан Хаматова — великая актриса. Это часть нашей профессии. Мой совет Чулпан, чтобы она никого не слушала. Если говорят, значит, смотрят», — отметил Марат в разговоре с изданием «Подъем». А вы тоже считаете, что книга лучше сериала?