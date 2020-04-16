Марат Башаров вступился за Чулпан Хаматову, которой поступают угрозы из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова страдает о угроз и оскорблений в свой адрес из-за сериала «Зулейха открывает глаза». Марат Башаров встал на защиту актрисы.

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова в сериале «Зулейха открывает глаза»

13 апреля на канале «Россия 1» состоялась премьера сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноименному роману Гузель Яхиной. Уже после просмотра первых серий зрители раскритиковали теледраму

Досталось и главной героине проекта — Чулпан Хаматовой. В какой-то то момент интернет-пользователи перешли от критики к прямым оскорблениям и угрозам. «Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма», — признавалась актриса.

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Марат Башаров вступился за Чулпан Хаматову
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На защиту коллеги по цеху встал Марат Башаров. «Я знаю одно: Чулпан Хаматова — великая актриса. Это часть нашей профессии. Мой совет Чулпан, чтобы она никого не слушала. Если говорят, значит, смотрят», — отметил Марат в разговоре с изданием «Подъем».  А вы тоже считаете, что книга лучше сериала? 

16 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • За что её проклянают? За то, что старше героини?

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