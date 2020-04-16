13 апреля на канале «Россия 1» состоялась премьера сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноименному роману Гузель Яхиной. Уже после просмотра первых серий зрители раскритиковали теледраму.
Досталось и главной героине проекта — Чулпан Хаматовой. В какой-то то момент интернет-пользователи перешли от критики к прямым оскорблениям и угрозам. «Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма», — признавалась актриса.
На защиту коллеги по цеху встал Марат Башаров. «Я знаю одно: Чулпан Хаматова — великая актриса. Это часть нашей профессии. Мой совет Чулпан, чтобы она никого не слушала. Если говорят, значит, смотрят», — отметил Марат в разговоре с изданием «Подъем». А вы тоже считаете, что книга лучше сериала?
16 апреля 2020 · ·
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