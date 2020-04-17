Вот уже около месяца принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети живут в своей загородной резиденции в Норфолке, изолировавшись от остальных членов семьи.

Несмотря на пандемию, герцог и герцогиня продолжают работать со своими благотворительными организациями: они регулярно проводят телефонные конференции с сотрудниками.

Также супруги довольно часто выходят на связь с журналистами и поклонниками, рассказывая о том, чем еще они занимаются.