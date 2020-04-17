Строгая мама Кейт Миддлтон чувствует себя виноватой из-за того, что лишила детей каникул

В последнее время принц Уильям и Кейт Миддлтон регулярно общаются с журналистами по видеосвязи и делятся подробностями своего режима самоизоляции. Как оказалось, во время карантина герцогиня не делает детям никаких поблажек. 

Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Вот уже около месяца принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети живут в своей загородной резиденции в Норфолке, изолировавшись от остальных членов семьи. 

Несмотря на пандемию, герцог и герцогиня продолжают работать со своими благотворительными организациями: они регулярно проводят телефонные конференции с сотрудниками. 

Также супруги довольно часто выходят на связь с журналистами и поклонниками, рассказывая о том, чем еще они занимаются. 

Как оказалось, Кейт и Уильям совсем не делают поблажек детям: старшие Джордж и Шарлотта продолжают активно осваивать школьную программу и даже выполняют больше заданий, чем их одноклассники. 

Все потому, что родители решили отказаться от паузы в обучении наследников во время двухнедельных пасхальных каникул, объявленных в школах Великобритании. 

«Я чувствую себя такой подлой из-за того, что мы не сказали им про каникулы. Надеюсь, они об этом не узнают», — шутливо призналась Миддлтон в беседе с корреспондентом BBC. 

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Кейт Миддлтон и принц Уильям строго воспитывают своих детей
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Также Кейт поведала, что ей весьма сложно дается помощь детям в уроках. Именно поэтому герцогиня и отказалась от каникул: так Джордж и Шарлотта точно не расслабятся и не позабудут уже пройденную программу. 

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • А дети в полной изоляции живут? С одноклассниками не общаются по телефону? Или «наследникам» с обычными детьми запрещено дружить? Как они могут не знать, что каникулы? Зачем детям давали эти титулы, чтобы у них детства нормального не было? Ещё раз убеждаюсь, что У Арчи без титулов будет веселое детство и свобода, а не бремя в виде титулов, которое счастья не приносят.
  • Ну как бы другие королевские особы помогают и даже в больницах работают, а эти спрятались и сделали реалити шоу.

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