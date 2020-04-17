Вот уже около месяца принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети живут в своей загородной резиденции в Норфолке, изолировавшись от остальных членов семьи.
Несмотря на пандемию, герцог и герцогиня продолжают работать со своими благотворительными организациями: они регулярно проводят телефонные конференции с сотрудниками.
Также супруги довольно часто выходят на связь с журналистами и поклонниками, рассказывая о том, чем еще они занимаются.
Как оказалось, Кейт и Уильям совсем не делают поблажек детям: старшие Джордж и Шарлотта продолжают активно осваивать школьную программу и даже выполняют больше заданий, чем их одноклассники.
Все потому, что родители решили отказаться от паузы в обучении наследников во время двухнедельных пасхальных каникул, объявленных в школах Великобритании.
«Я чувствую себя такой подлой из-за того, что мы не сказали им про каникулы. Надеюсь, они об этом не узнают», — шутливо призналась Миддлтон в беседе с корреспондентом BBC.
Также Кейт поведала, что ей весьма сложно дается помощь детям в уроках. Именно поэтому герцогиня и отказалась от каникул: так Джордж и Шарлотта точно не расслабятся и не позабудут уже пройденную программу.
17 апреля 2020 · ·
Комментарии2