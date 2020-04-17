В обычные дни Сара Фергюсон посещает светские мероприятия, путешествует по отдаленным уголкам мира, а также занимается благотворительностью. Но сейчас 60-летняя женщина, как и все вокруг, самоизолировалась.

Экс-супруга принца Эндрю проводит карантин вдали от дочерей, в собственном доме.

Вместе с Сарой живет ее помощница, с которой они продолжают дистанционно работать над своими проектами. Кажется, кроме ассистентки рядом с герцогиней Йоркской никого не осталось.