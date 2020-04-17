Мать принцесс Евгении и Беатрис, герцогиня Йоркская, показала, как на карантине сама вынуждена мыть полы

Самоизоляция изменила привычный образ жизни многих. Так, одна из представительниц британской королевской семьи Сара Фергюсон сейчас сама занимается домашним хозяйством. 

Сара Фергюсон, Принцесса Беатрис
Сара Фергюсон с бывшим мужем и младшей дочерью

В обычные дни Сара Фергюсон посещает светские мероприятия, путешествует по отдаленным уголкам мира, а также занимается благотворительностью. Но сейчас 60-летняя женщина, как и все вокруг, самоизолировалась. 

Экс-супруга принца Эндрю проводит карантин вдали от дочерей, в собственном доме. 

Вместе с Сарой живет ее помощница, с которой они продолжают дистанционно работать над своими проектами. Кажется, кроме ассистентки рядом с герцогиней Йоркской никого не осталось.

Сара Фергюсон

Впрочем, это совершенно не расстраивает Сару. Женщина решила самостоятельно заняться домом. 

Так, недавно помощница герцогини поделилась кадрами, на которых высокопоставленная особа моет полы и посуду. 

...
Сара Фергюсон решила сама заниматься домом
1 из 10

«Это тяжелое время», — шутливо подписала снимки с улыбающейся Сарой ее ассистентка. Интересно, а другие члены королевской семьи тоже хозяйничают? 

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

2
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Пяа файуысЦсаяыппаАччвввввввыцййцупаааакыыууууккккккккк44куевввачыывыыв₽
  • Круто, конечно, но не факт, что она реально моет пол самостоятельно;) Надо смотреть правде в глаза, это только фото, возможно она просто позирует

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633