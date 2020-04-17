В обычные дни Сара Фергюсон посещает светские мероприятия, путешествует по отдаленным уголкам мира, а также занимается благотворительностью. Но сейчас 60-летняя женщина, как и все вокруг, самоизолировалась.
Экс-супруга принца Эндрю проводит карантин вдали от дочерей, в собственном доме.
Вместе с Сарой живет ее помощница, с которой они продолжают дистанционно работать над своими проектами. Кажется, кроме ассистентки рядом с герцогиней Йоркской никого не осталось.
Впрочем, это совершенно не расстраивает Сару. Женщина решила самостоятельно заняться домом.
Так, недавно помощница герцогини поделилась кадрами, на которых высокопоставленная особа моет полы и посуду.
«Это тяжелое время», — шутливо подписала снимки с улыбающейся Сарой ее ассистентка. Интересно, а другие члены королевской семьи тоже хозяйничают?
17 апреля 2020 · ·
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