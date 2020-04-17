Так, недавно Рынска поделилась, что за прошедшее время Женя заметно подросла. «Вес 4 550 граммов без пинеток и подгузников, рост 60 сантиметров в пинетках», — пишет гордая мама.

Еще журналистка поведала, что хотела провести малышке фотосессию и даже специально для этого подготовила милый наряд.

«Пытались надеть на нее кружевную шляпку — она заявила протест. Генералы в кружева не рядятся!» — резюмировала знаменитость, намекнув на будущие успехи девочки.