Полтора месяца назад Божена Рынска впервые стала мамой. 45-летняя журналистка обратилась к услугам репродуктивной медицины, чтобы завести ребенка от своего покойного мужа Игоря Малашенко.
Сначала знаменитость не хотела делиться с миром подробностями о дочери и даже грозилась перестать показывать ее фото.
Впрочем, в скором времени материнское сердце оттаяло. В своем микроблоге Божена начала рассказывать о забавных моментах, связанных с малышкой, а также просить совета по разным вопросам.
Так, недавно Рынска поделилась, что за прошедшее время Женя заметно подросла. «Вес 4 550 граммов без пинеток и подгузников, рост 60 сантиметров в пинетках», — пишет гордая мама.
Еще журналистка поведала, что хотела провести малышке фотосессию и даже специально для этого подготовила милый наряд.
«Пытались надеть на нее кружевную шляпку — она заявила протест. Генералы в кружева не рядятся!» — резюмировала знаменитость, намекнув на будущие успехи девочки.
Напомним, Божена уже упоминала в шутку о том, что хотела бы, чтобы ее дочь выросла серьезным человеком и пошла по стопам отца и, например, стала политологом.
17 апреля 2020 · ·
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