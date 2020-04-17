«Генералы в кружева не рядятся»: Божена Рынска растит из дочери завоевателя мира

Божена Рынска продолжает делиться с фолловерами любыми подробностями из жизни маленькой дочери. Так, недавно знаменитость поведала о предпочтениях новорожденной малышки в гардеробе. 

Божена Рынска
Божена Рынска с дочерью

Полтора месяца назад Божена Рынска впервые стала мамой. 45-летняя журналистка обратилась к услугам репродуктивной медицины, чтобы завести ребенка от своего покойного мужа Игоря Малашенко. 

Сначала знаменитость не хотела делиться с миром подробностями о дочери и даже грозилась перестать показывать ее фото. 

Впрочем, в скором времени материнское сердце оттаяло. В своем микроблоге Божена начала рассказывать о забавных моментах, связанных с малышкой, а также просить совета по разным вопросам. 

Так, недавно Рынска поделилась, что за прошедшее время Женя заметно подросла. «Вес 4 550 граммов без пинеток и подгузников, рост 60 сантиметров в пинетках», — пишет гордая мама. 

Еще журналистка поведала, что хотела провести малышке фотосессию и даже специально для этого подготовила милый наряд. 

«Пытались надеть на нее кружевную шляпку — она заявила протест. Генералы в кружева не рядятся!» — резюмировала знаменитость, намекнув на будущие успехи девочки. 

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Божена Рынска постоянно рассказывает о своих материнских буднях
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Напомним, Божена уже упоминала в шутку о том, что хотела бы, чтобы ее дочь выросла серьезным человеком и пошла по стопам отца и, например, стала политологом

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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