Звезда сериала «Элен и ребята» внезапно скончалась

В Италии скончалась звезда сериала «Элен и ребята» Патрисия Милларде. Однако причиной смерти актрисы стал вовсе не коронавирус. 

Патрисия Милларде
Патрисия Милларде

Звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята» Патрисия Милларде умерла в Риме. Актрисе было 63 года. 13 апреля у нее возникли проблемы с сердцем: женщину тут же госпитализировали в больницу Сан-Камилло, но помочь не смогли.

Причина смерти — сердечный приступ. Печальную новость сообщил в своем блоге журналист Дэвид Маджио. 

Напомним, Патрисия Милларде родилась и выросла во Франции, в возрасте 21 года дебютировала в кино. Актриса снялась в более чем 30 проектах, однако особую известность ей принесла роль судьи Сильвии Конти в детективном сериале «Спрут» и участие в сериале «Элен и ребята». В 1990-м Патрисия переехала в Италию, где и жила до своей кончины.  

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Не стало Патрисии Милларде
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Скандалов вокруг Милларде замечено не было, пожалуй, кроме одного. В 2002 году в СМИ появились слухи о том, что актриса пыталась покончить жизнь самоубийством на своей римской вилле. Сама Патрисия называла эти сплетни бредом, яростно все отрицая. 

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

2
под именем
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  • Натали
  • Помню фильм "Спрут" и эту актрису,хотя совсем мелкая тогда была, а вот кого она играла в сериале "Элен и ребята"?

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