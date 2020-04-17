Звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята» Патрисия Милларде умерла в Риме. Актрисе было 63 года. 13 апреля у нее возникли проблемы с сердцем: женщину тут же госпитализировали в больницу Сан-Камилло, но помочь не смогли.

Причина смерти — сердечный приступ. Печальную новость сообщил в своем блоге журналист Дэвид Маджио.

Напомним, Патрисия Милларде родилась и выросла во Франции, в возрасте 21 года дебютировала в кино. Актриса снялась в более чем 30 проектах, однако особую известность ей принесла роль судьи Сильвии Конти в детективном сериале «Спрут» и участие в сериале «Элен и ребята». В 1990-м Патрисия переехала в Италию, где и жила до своей кончины.