В январе появилось известие о том, что 45-летняя звезда фильмов «Американский психопат» и «Снеговик» ждет ребенка. Отцом будущего наследника или наследницы Севиньи является бойфренд актрисы Синиша Макович, с которым она встречается чуть больше года.

17 апреля в Инстаграме звезды появился необычный снимок. Хлое позировала фотографу, положив руку на бедро, и была совершенно неузнаваема. Загорелая кожа, прилизанные волосы, облегающее полупрозрачное платье, подчеркнувшее округлившийся живот, — она выглядела очень эффектно. Как призналась Севиньи, кадр был сделан еще до того, как в США объявили карантин.