45-летняя беременная Хлое Севиньи показала внушительный живот в полупрозрачном облегающем платье

Не так давно стало известно, что Хлое Севиньи беременна первенцем. Звезда показала, как позировала для смелой фотосессии.

Хлое Севиньи

В январе появилось известие о том, что 45-летняя звезда фильмов «Американский психопат» и «Снеговик» ждет ребенка. Отцом будущего наследника или наследницы Севиньи является бойфренд актрисы Синиша Макович, с которым она встречается чуть больше года. 

17 апреля в Инстаграме звезды появился необычный снимок. Хлое позировала фотографу, положив руку на бедро, и была совершенно неузнаваема. Загорелая кожа, прилизанные волосы, облегающее полупрозрачное платье, подчеркнувшее округлившийся живот, — она выглядела очень эффектно. Как призналась Севиньи, кадр был сделан еще до того, как в США объявили карантин.

Хлое Севиньи

В комментариях многие восхитились красотой Хлое и ее невозмутимым видом. «Богиня», «Настоящая муза», «Самая красивая мама», — написали фолловеры.

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Хлое Севиньи  знакома многим по фильмам «Пальметто» и «Парни не плачут», а также по второму и пятому сезонам «Американской истории ужасов»
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Кстати, Хлое собиралась рожать вместе со своим возлюбленным, но ее мечты могут не осуществиться в связи с пандемией коронавируса. В больницах Нью-Йорка ввели запрет на партнерские роды, и актриса написала в Инстаграме, что новости ее опечалили.

17 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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