«Зажал грудь!»: в Сети обсуждают, как неловко Дмитрий Тарасов поднял жену на руки

Дмитрий и Анастасия Тарасовы — настоящие рекордсмены по выдержке комментариев от хейтеров. Спортсмен и модель будто и вовсе не обращают внимания на обидные слова.
Несмотря на частое обсуждение их персон в Сети, знаменитости продолжают активно вести свои микроблоги.
Сейчас Тарасовы соблюдают режим самоизоляции. Звезды стараются использовать это время с максимальной пользой и каждый день вместе тренируются в домашнем спортзале.
17 апреля Анастасия и Дмитрий опубликовали новые фото, сделанные во время занятий. Мужчина показал забавный семейный снимок, на котором посадил на шею супругу, в свою очередь держащую на себе маленькую дочь.
Анастасия же решила выставить более романтичный кадр, на котором муж взял ее на руки.
Фолловеры сразу обратили внимание, что одной рукой Тарасов поддерживает избранницу не за талию, как было бы правильно, а за грудь.
«Как сильно защемил!», «Настя, больно же, наверное, он на грудь надавил?» — с беспокойством спросили звезду поклонницы. Другие же комментаторши поспешили заверить, что вряд ли Анастасия хотя бы что-нибудь испытала — «ведь он ухватил ее за поролоновый лифчик».
«Кормящие женщины не носят бюстгальтеры со вставками и уж тем более не занимаются в них спортом», — кратко ответила всем Тарасова, так и оставив без внимания тему болезненной хватки супруга.
18 апреля 2020 · ·
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