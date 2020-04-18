«Зажал грудь!»: в Сети обсуждают, как неловко Дмитрий Тарасов поднял жену на руки

Дмитрий и Анастасия Тарасовы — настоящие рекордсмены по выдержке комментариев от хейтеров. Спортсмен и модель будто и вовсе не обращают внимания на обидные слова.

Несмотря на частое обсуждение их персон в Сети, знаменитости продолжают активно вести свои микроблоги.

Сейчас Тарасовы соблюдают режим самоизоляции. Звезды стараются использовать это время с максимальной пользой и каждый день вместе тренируются в домашнем спортзале.