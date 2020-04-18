Несколько месяцев назад 42-летний Степан Меньщиков в очередной раз вернулся на проект «Дом-2», благодаря которому уже больше 15 лет назад стал знаменит.
Теперь мужчина строит отношения с 39-летней Ангелиной Монах, которую встретил незадолго до возвращения в шоу.
Раньше Ангелина была замужем и даже растит двух взрослых дочерей: одна из них, кстати, недавно родила первенца. Сама женщина совсем скоро тоже станет мамой — они со Степаном ждут общего малыша.
Степан и Ангелина невероятно счастливы, что встретили друг друга. В будущем, уже после рождения ребенка, пара планирует сыграть пышную свадьбу на проекте.
Сейчас влюбленные находятся на Сейшелах, где в ожидании бессонных ночей у кроватки малыша наслаждаются солнцем и океаном.
Недавно Меньщиков решил провести для избранницы откровенную фотосессию на пляже. Все бы ничего, только вот результатами съемки мужчина поделился с сотнями тысяч своих фолловеров в Инстаграме.
«Моя Венера Милосская», — подписал оголенный кадр с Ангелиной Степан.
Интернет-пользователи раскритиковали Меньщикова за такие интимные подробности своей личной жизни. «Зачем вы позорите любимую на всю страну?» — написал мужчине один из фолловеров. В итоге Степан все же удалил скандальный снимок, уже успевший разойтись по антифанатским пабликам. Остается надеяться, что беременную Ангелину не сильно взволновал этот инцидент.
18 апреля 2020 · ·
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