Несколько месяцев назад 42-летний Степан Меньщиков в очередной раз вернулся на проект «Дом-2», благодаря которому уже больше 15 лет назад стал знаменит.

Теперь мужчина строит отношения с 39-летней Ангелиной Монах, которую встретил незадолго до возвращения в шоу.

Раньше Ангелина была замужем и даже растит двух взрослых дочерей: одна из них, кстати, недавно родила первенца. Сама женщина совсем скоро тоже станет мамой — они со Степаном ждут общего малыша.