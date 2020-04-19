Ольга Зуева рассекретила необычное имя дочери от Данилы Козловского

В начале марта стало известно, что Ольга Зуева и Данила Козловский впервые стали родителями. Возлюбленная актера раскрыла имя девочки.

Ольга Зуева, Данила Козловский

Ольга Зуева предпочла не распространяться о своей беременности, так что о появлении девочки на свет поклонники узнали только постфактум. Видимо, возлюбленная Данилы Козловского решила придерживаться схожей тактики и в отношении других подробностей о малышке.

19 апреля Ольга опубликовала в своем Инстаграме новый пост. Молодая женщина в нежно-розовом платье стоит у окна с дочерью на руках. Но самым интересным был даже не умиротворяющий домашний снимок, а подпись к нему. Ведь Зуева наконец-то раскрыла имя своей малышки. И оно оказалось действительно необычным.

Ольга Зуева

«Ее зовут Ода Валентина. Я рассыпаюсь на части всякий раз, когда произношу ее имя», — призналась актриса.

Одна из подписчиц предположила, что Оду назвали в честь обоих родителей: Ольги и Данилы. Другой показалось, что такое имя само по себе — настоящая ода любви Козловского и Зуевой.

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Ольга Зуева и Данила Козловский — довольно скрытная звездная пара
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«Счастья тебе, маленькая Ода Валентина. Пусть мир будет добр к тебе, а жизненный путь гладок и интересен», «Такая нежность двух прелестных девочек. Счастьем наполнена фотография!» — написали подписчики. А как вы оцениваете необычное имя дочери Данилы и Ольги?

19 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

8
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  • Ой,наверное девчонка симпотная получилась!! Такие красивые мама и папа!
  • Чем матренестее мама, тем анжелинистее дочь.
  • Нюшу не переплюнули все равно
  • Чем более простецкое происхождение, тем смешнее и вычурнее имена.
  • Даже комментировать не хочется.Не удивили,а вые......сь
  • Если бы был мальчик назвали бы Гимн Валера
  • Оооочень странное имя! Но все равно желаю девочке здоровья!
  • эм..... ну что ж, главное родители выделились...

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