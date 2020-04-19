Ольга Зуева рассекретила необычное имя дочери от Данилы Козловского

Ольга Зуева предпочла не распространяться о своей беременности, так что о появлении девочки на свет поклонники узнали только постфактум. Видимо, возлюбленная Данилы Козловского решила придерживаться схожей тактики и в отношении других подробностей о малышке.

19 апреля Ольга опубликовала в своем Инстаграме новый пост. Молодая женщина в нежно-розовом платье стоит у окна с дочерью на руках. Но самым интересным был даже не умиротворяющий домашний снимок, а подпись к нему. Ведь Зуева наконец-то раскрыла имя своей малышки. И оно оказалось действительно необычным.