Ольга Зуева рассекретила необычное имя дочери от Данилы Козловского

Ольга Зуева предпочла не распространяться о своей беременности, так что о появлении девочки на свет поклонники узнали только постфактум. Видимо, возлюбленная Данилы Козловского решила придерживаться схожей тактики и в отношении других подробностей о малышке.
19 апреля Ольга опубликовала в своем Инстаграме новый пост. Молодая женщина в нежно-розовом платье стоит у окна с дочерью на руках. Но самым интересным был даже не умиротворяющий домашний снимок, а подпись к нему. Ведь Зуева наконец-то раскрыла имя своей малышки. И оно оказалось действительно необычным.
«Ее зовут Ода Валентина. Я рассыпаюсь на части всякий раз, когда произношу ее имя», — призналась актриса.
Одна из подписчиц предположила, что Оду назвали в честь обоих родителей: Ольги и Данилы. Другой показалось, что такое имя само по себе — настоящая ода любви Козловского и Зуевой.
«Счастья тебе, маленькая Ода Валентина. Пусть мир будет добр к тебе, а жизненный путь гладок и интересен», «Такая нежность двух прелестных девочек. Счастьем наполнена фотография!» — написали подписчики. А как вы оцениваете необычное имя дочери Данилы и Ольги?
19 апреля 2020 · ·
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