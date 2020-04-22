Как бывшая девушка принца Гарри заплатила за его симпатию проблемами с психикой

Летом 2011 года принцу Гарри было 26 лет, он весело и шумно проводил время, пытаясь забыться после разрыва с любимой девушкой. Той, что бросила наследника британского престола, была Челси Дэви. Именно ее рыжеволосый принц считал своей «единственной настоящей любовью». До встречи с Меган Маркл, конечно же.
Одна вечеринка сменялась другой, Гарри знакомился с новыми девушками. Одной из тех, что попала в его сети, была Флоренс Браденелл-Брюс — белокурая модель, отдаленно напоминающая Челси. Молодые люди встречались два жарких летних месяца и... расстались.
Одни говорили, что взаимной любви так и не случилось. Другие утверждали, что Гарри и не думал о чем-то серьезном, а лишь хотел немного развлечься. Сама Флоренс весьма лаконично вспоминает то время: «Это было ужасно». По словам девушки, она не была готова к тому количеству внимания, что обрушилось на ее персону.
С этим сталкивались почти все возлюбленные принца, но в случае с Браденелл-Брюс дошло до того, что у девушки развилась социофобия. «Я все время будто находилась под прицелом, это было ужасно, и я быстро поняла, что это не для меня», — поделилась она в интервью T2 Magazine и добавила, что «бесконечно уважает тех, кто выдерживает жизнь под вспышками фотокамер, но сама в результате этого оказалась поражена страхом и опустошением». Ей даже пришлось обратиться за помощью к специалистам.
Финал этой истории оказался счастливым, хоть и тернистым. Флоренс в скором времени познакомилась с миллионером Генри Сент-Джорджем и вышла за него замуж. Супруги живут между Лондоном и Багамами и воспитывают двоих детей. После рождения первого ребенка — дочки Айрис — Флоренс подверглась весьма тяжелой послеродовой депрессии. «Я была красивой моделью, а стала толстой и капризной мамашей», — вспоминала она. Врачи вынуждены были выписать ей специальные препараты, которые она принимала несколько лет. И даже во время второй беременности. Справиться же с ситуацией ей помогло гончарное дело! Девушка так увлеклась этим процессом, что забыла и про таблетки, и про свою депрессию.
22 апреля 2020 · ·
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