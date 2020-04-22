Как бывшая девушка принца Гарри заплатила за его симпатию проблемами с психикой

С этим сталкивались почти все возлюбленные принца, но в случае с Браденелл-Брюс дошло до того, что у девушки развилась социофобия. «Я все время будто находилась под прицелом, это было ужасно, и я быстро поняла, что это не для меня», — поделилась она в интервью T2 Magazine и добавила, что «бесконечно уважает тех, кто выдерживает жизнь под вспышками фотокамер, но сама в результате этого оказалась поражена страхом и опустошением». Ей даже пришлось обратиться за помощью к специалистам.