Последние несколько дней в Париже можно было встретить самых востребованных моделей нашего времени, так как там проходила Неделя моды. В их числе была и Белла Хадид. Судя по всему, девушка времени не теряла, ведь помимо показав, она была замечена на футбольном матче «Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид».
Модель была не одна, а в компании футболиста Дэвида Бекхэма. Папарацци удалось запечатлеть, как увлеченно общаются звезды. На снимках видно, что Дэвид не отводит Беллы глаз даже тогда, когда она сосредоточенно наблюдает за ходом игры.
На самом деле встреча звезд не была запланирована: просто их места на трибуне оказались рядом. До этого они не были знакомы. Но, может быть, случайности не случайны?
Обеспокоенные поклонники четы Бекхэм тут же обнаружили сходство между Беллой и Викторией. 43-летняя жена футболиста в 21 год также любила экстравагантные наряды и подрабатывала моделью.
Виктория инцидент никак не комментирует.
элегантные брюки- это те, из-под которых торчит резинка от белых трусов -парашютов)))))))А Девид по-моему смотрит куда угодно, но только не на Хадид,имхо
Вежливо вести беседу, это ещё ничего не значит.
Почему Бэкхем 50-ЛЕТНИЙ???
Почему Бэкхем 50 - ЛЕТНИЙ???
Почему никто не написал статью про Робин Райт-Пенн, бывшая жена Шона Пенна и Келли из Санта-Барбары, она сидит с каким то симпатичным мужчиной ниже рядом. Кто он? Она одно время плохо выглядела, очень переживала из за развода , много лет терпела побои от Пенна, любила его
Не видно по фото что бы он не отрывал глаз от хадидихи.Вечно все высосут из пальца
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К Белле ревновать не надо)
Ха, где Виктория, и где эта пресная бесцветная Хадид...смешно, ей Богу!
Ха, где Виктория, и где эта пресная бесцветная Хадид...смешно, ей Богу!