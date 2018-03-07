Недавно на футбольном матче вместе были замечены 21-летняя модель Белла Хадид и 50-летний футболист Дэвид Бекхэм. Попавшие в объектив папарацци звезды мило беседовали на протяжении всего мероприятия.

1 2 3 ... 12 На днях в Париже состоялся футбольный матч «Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид», который посетили Дэвид Бекхэм и Белла Хадид

Последние несколько дней в Париже можно было встретить самых востребованных моделей нашего времени, так как там проходила Неделя моды. В их числе была и Белла Хадид. Судя по всему, девушка времени не теряла, ведь помимо показав, она была замечена на футбольном матче «Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид».



Модель была не одна, а в компании футболиста Дэвида Бекхэма. Папарацци удалось запечатлеть, как увлеченно общаются звезды. На снимках видно, что Дэвид не отводит Беллы глаз даже тогда, когда она сосредоточенно наблюдает за ходом игры.

Белла Хадид, одетая в черный корсет, брюки и куртку, выглядела очень сексуально. Дэвид Бекхэм не отставал от своей спутницы: на нем было удлиненное пальто, черная водолазка и элегантные брюки.

На самом деле встреча звезд не была запланирована: просто их места на трибуне оказались рядом. До этого они не были знакомы. Но, может быть, случайности не случайны?



Обеспокоенные поклонники четы Бекхэм тут же обнаружили сходство между Беллой и Викторией. 43-летняя жена футболиста в 21 год также любила экстравагантные наряды и подрабатывала моделью.



Виктория инцидент никак не комментирует.

