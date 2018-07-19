Во все тяжкие: Тиффани Трамп еле держалась на ногах, выходя из ночного клуба

24-летняя Тиффани Трамп попала в объективы папарацци, когда покидала вечеринку в одном из клубов Лондона. Дочь американского президента явно была пьяна, ведь она даже не могла самостоятельно идти, поэтому ее придерживал за руку телохранитель.

1 2 3 ... 14 Папарацци запечатлели Тиффани Трамп в нетрезвом состоянии

19 июля папарацци запечатлели Тиффани Трамп, выходящую из ночного клуба The Arts Club в Лондоне в компании матери Марлы Мейплз и в сопровождении личной охраны. Девушка с трудом могла удержаться на ногах, поэтому идти ей помогал один из телохранителей.

Судя по всему, молодая блондинка устала веселиться до самого утра, ну или просто-напросто слишком увлеклась веселящими напитками.

Снимки тут же разлетелись по Сети и стали поводом для обсуждения. «Даже не знаю, как фотографы сделали такие четкие кадры. Кажется, Тиффани шатает во все стороны», «Вечеринка удалась», «Тиффани, но ведь сегодня не пятница», — оставили ироничные комментарии юзеры в интернете.



В отличии от своих старших братьев и сестер, младшая дочь Дональда Трампа не увлекается политикой. Юная блондинка ведет гламурную жизнь, веселится на вечеринках, блистает в Инстаграме и мечтает стать моделью или певицей, а может, и вовсе совместить сразу обе профессии. Отец, кажется, практически не интересуется жизнью дочери, уделяя больше времени другим своим детям. Именно поэтому Тиффани в народе окрестили «забытым» и даже «нелюбимым» ребенком.



Девушка нередко попадает в объективы папарацци в «веселом» состоянии. Но кто знает, может, таким своим бунтарским поведением она пытается привлечь внимание папы, которого ей так не хватает.