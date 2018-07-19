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    Во все тяжкие: Тиффани Трамп еле держалась на ногах, выходя из ночного клуба

    19.07.2018
    24-летняя Тиффани Трамп попала в объективы папарацци, когда покидала вечеринку в одном из клубов Лондона. Дочь американского президента явно была пьяна, ведь она даже не могла самостоятельно идти, поэтому ее придерживал за руку телохранитель. 

    19 июля папарацци запечатлели Тиффани Трамп, выходящую из ночного клуба The Arts Club в Лондоне в компании матери Марлы Мейплз и в сопровождении личной охраны. Девушка с трудом могла удержаться на ногах, поэтому идти ей помогал один из телохранителей.

    Судя по всему, молодая блондинка устала веселиться до самого утра, ну или просто-напросто слишком увлеклась веселящими напитками. 

    Снимки тут же разлетелись по Сети и стали поводом для обсуждения. «Даже не знаю, как фотографы сделали такие четкие кадры. Кажется, Тиффани шатает во все стороны», «Вечеринка удалась», «Тиффани, но ведь сегодня не пятница», — оставили ироничные комментарии юзеры в интернете. 

    В отличии от своих старших братьев и сестер, младшая дочь Дональда Трампа не увлекается политикой. Юная блондинка ведет гламурную жизнь, веселится на вечеринках, блистает в Инстаграме и мечтает стать моделью или певицей, а может, и вовсе совместить сразу обе профессии. Отец, кажется, практически не интересуется жизнью дочери, уделяя больше времени другим своим детям. Именно поэтому Тиффани в народе окрестили «забытым» и даже «нелюбимым» ребенком.

    Девушка нередко попадает в объективы папарацци в «веселом» состоянии. Но кто знает, может, таким своим бунтарским поведением она пытается привлечь внимание папы, которого ей так не хватает. 

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    Текст: Юлия Романова Фото: Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Тиффани Трамп

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    Комментарии (1) Добавить комментарий

    • Ну и что .? Сын пескова вообще сидел. Ылита!

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