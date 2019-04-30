Статус: свободна! Папарацци запечатлели разведенную Анджелину Джоли с дочерью

Пару недель назад Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись спустя несколько лет бракоразводного процесса. Недавно официально ставшая свободной актриса была впервые замечена на публике.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

12 апреля 43-летняя Анджелина Джоли и 55-летний Брэд Питт перестали быть супругами после трех лет судебных разбирательств. Незадолго до финального решения ходили слухи, что актриса намеревается вернуть мужа. Увы, к несчастью всех поклонников пары Питт-Джоли, эти домыслы так и не нашли подтверждения.

Во время судебных разбирательств пользователи Сети не раз замечали изменения во внешности Джоли. На фоне развода звезда еще сильнее худела и нередко выглядела опечаленной.

На днях, впервые после развода, папарацци смогли запечатлеть актрису. 29 апреля Энджи вышла на прогулку 10-летней Вивьен — мама и дочь решили вместе пройтись по магазинам.



1 2 3 4 5 6 Анджелина Джоли впервые появилась на публике после развода с Брэдом Питтом

На фото Анджелина и Вивьен выглядят весьма гармонично. По словам инсайдеров, сейчас в отношениях Джоли и Питта наконец наступила «белая полоса». Экс-супруги продолжают согласовывать график встреч с детьми через суд и делают все возможное, чтобы, несмотря на развод, их наследники чувствовали себя комфортно.