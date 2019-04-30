Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Статус: свободна! Папарацци запечатлели разведенную Анджелину Джоли с дочерью

Пару недель назад Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись спустя несколько лет бракоразводного процесса. Недавно официально ставшая свободной актриса была впервые замечена на публике. 
Анджелина Джоли, Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт

12 апреля 43-летняя Анджелина Джоли и 55-летний Брэд Питт перестали быть супругами после трех лет судебных разбирательств. Незадолго до финального решения ходили слухи, что актриса намеревается вернуть мужа. Увы, к несчастью всех поклонников пары Питт-Джоли, эти домыслы так и не нашли подтверждения. 

Более того, Анджелина даже предпочла отказаться от фамилии мужа.

Во время судебных разбирательств пользователи Сети не раз замечали изменения во внешности Джоли. На фоне развода звезда еще сильнее худела и нередко выглядела опечаленной. 

Анджелина Джоли
 

На днях, впервые после развода, папарацци смогли запечатлеть актрису. 29 апреля Энджи вышла на прогулку 10-летней Вивьен — мама и дочь решили вместе пройтись по магазинам.

На фото Анджелина и Вивьен выглядят весьма гармонично. По словам инсайдеров, сейчас в отношениях Джоли и Питта наконец наступила «белая полоса». Экс-супруги продолжают согласовывать график встреч с детьми через суд и делают все возможное, чтобы, несмотря на развод, их наследники чувствовали себя комфортно.

Перейти к обсуждению 2


30 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Анджелина Джоли, Брэд Питт, Вивьен Джоли-Питт

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Откуда нам знать ,что да как у них было с Брэдом ,просто СМИ выгодно писать про Джоли ,подогревая к себе интерес ,все пишут что она ведьма и тд ,но откуда нам знать что Питт святой ...так что все что пишут это выдумки ...

  • поседела, бедняжка! Глаза грустные..

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-27 14:21:00
567
Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
Звезды прокомментировали победу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети»
342 Комментариев
Гость 2019-04-28 13:50:00
171
чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
Алла Пугачева встретилась с проигравшими участниками шоу «Голос.Дети» и вручила им свою премию
69 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.