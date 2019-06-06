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В Сети появились первые фото дочери Венсана Касселя и Тины Кунаки

Несколько недель назад 52-летний Венсан Кассель и 22-летняя Тина Кунаки стали родителями. Недавно папарацци удалось запечатлеть маленькую наследницу знаменитостей. 
Тина Кунаки, Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель

19 апреля Тина Кунаки родила Венсану Касселю дочь. Счастливые супруги назвали малышку Амазони.

Вскоре после рождения наследницы звездная пара вернулась к светской жизни. 

Уже в середине мая Тина впервые появилась на красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля. Вслед за ней посещать премьеры конкурса стал и Венсан. Вдвоем пара пока на мероприятиях не появлялась — вероятно, они попеременно остаются с Амазони.

Тина Кунаки, Венсан Кассель
 

За последние недели папарацци не раз пытались сфотографировать актера и модель с маленькой дочерью на прогулке. Увы, до последнего времени «фотоохота» не приносила результатов. 

Впрочем, 5 июня одному счастливчику удалось запечатлеть малышку Амазони. 

Снимки с новорожденной были сделаны во время семейной прогулки — девочку по очереди носили на руках Венсан, Тина и их няня. 

  • Венсан Кассель, Тина Кунаки
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    Папарацци сделали первые фото маленькой дочери Венсана Касселя и Тины Кунаки
    Смотреть галерею

Пользователи Сети гадают, на кого похожа малышка. Вероятно, волосами она пошла не в маму — даже на детских фото у Тины Кунаки пышная волнистая шевелюра. 

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06 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images, Instagram
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Венсан Кассель, Тина Кунаки

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Дедушка на прогулке с внучкой))

  • Тина шикарная и глядя на её лицо, мне почему то кажется, что она очень хорошая! Позитивная, улыбчивая, открытая! И если мужчине или женщине за 50, это не значит, что он/она не имеет права на счастье!

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