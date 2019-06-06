В Сети появились первые фото дочери Венсана Касселя и Тины Кунаки

Несколько недель назад 52-летний Венсан Кассель и 22-летняя Тина Кунаки стали родителями. Недавно папарацци удалось запечатлеть маленькую наследницу знаменитостей.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

19 апреля Тина Кунаки родила Венсану Касселю дочь. Счастливые супруги назвали малышку Амазони.

Вскоре после рождения наследницы звездная пара вернулась к светской жизни.

Уже в середине мая Тина впервые появилась на красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля. Вслед за ней посещать премьеры конкурса стал и Венсан. Вдвоем пара пока на мероприятиях не появлялась — вероятно, они попеременно остаются с Амазони.

За последние недели папарацци не раз пытались сфотографировать актера и модель с маленькой дочерью на прогулке. Увы, до последнего времени «фотоохота» не приносила результатов.

Впрочем, 5 июня одному счастливчику удалось запечатлеть малышку Амазони.

Снимки с новорожденной были сделаны во время семейной прогулки — девочку по очереди носили на руках Венсан, Тина и их няня.



1 2 3 ... 10 Папарацци сделали первые фото маленькой дочери Венсана Касселя и Тины Кунаки

Пользователи Сети гадают, на кого похожа малышка. Вероятно, волосами она пошла не в маму — даже на детских фото у Тины Кунаки пышная волнистая шевелюра.