О том, что Ким Кардашьян пришлось воспользоваться услугами суррогатной матери по медицинским показаниям, было известно довольно давно. Однако мало кто подозревал, что именно пришлось пережить звезде реалити во время рождения своих старших детей.

1 2 3 ... 13 Ким Кардашьян украсила обложку нового выпуска американского Elle

Вечером 12 марта американский журнал Elle опубликовал в своем Инстаграме интригующее фото — одну из обложек апрельского выпуска, на которой не видно лицо героини. «Угадайте, кто она?» — спросила команда издания у читательниц.



В комментариях под публикацией интернет-пользователи делали самые разные предположения, однако чаще остальных называлось имя Ким Кардашьян. Буквально через несколько часов поклонники теледивы узнали, что были абсолютно правы.



Ким стала героиней выпуска, снявшись для его обложки и дав откровенное интервью о своей семье. Для этого звезда реалити пригласила журналистов к себе домой и рассказала о детях, мужах и проблемах со здоровьем.

Во время беседы теледива затронула довольно болезненную для себя тему: беременность и роды. Оказалось, что рождение старших детей в семье Кардашьян-Уэст могло закончиться трагично.

«После родов плацента должна сама покидать организм. Однако в моем случае она застряла. Из-за этой проблемы чаще всего умирают роженицы — они попросту истекают кровью. Чтобы предотвратить летальный исход — и это ужасно — моему врачу приходилось в буквальном смысле засовывать в меня руку и выскребать послед. Невыносимая боль», — откровенно рассказала Ким Кардашьян.



Именно поэтому она, посоветовавшись с супругом, решила обратиться в агентство, чтобы найти суррогатную мать, которая помогла бы им стать многодетными родителями. Ким настаивает, что Чикаго — их биологический ребенок, и теперь советует всем женщинам не бояться повторить ее опыт: «Сначала вам будет казаться, что вы совершенно не контролируете ситуацию, но как только вы справитесь с этим страхом, все будет восприниматься гораздо проще».



На вопрос, готова ли она стать мамой в четвертый раз, Ким ответила уклончиво: «Не знаю. Сейчас я чувствую, что мое сердце и дом наполнены. В лучшем смысле». Впрочем, ни для кого не секрет, что Канье Уэст всегда хотел большую семью.