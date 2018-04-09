На днях в Сети было опубликовано новое интервью 32-летней Ольги Бузовой, в котором она рассказала о своих карьерных планах и личной жизни.
Бузова призналась, что ей бывает сложно справиться с растущим негативом. В такие моменты Ольге помогают близкие друзья и родные. А вот поддержки любимого мужчины у певицы пока нет, однако, по ее признанию, она уже выделила месяц своего времени на проект, который должен ей помочь найти вторую половину.
Журналисты «Леди Mail.Ru» также устроили Бузовой небольшой блитц-опрос. Так, певица призналась, что восхищается принцессой Дианой, Викторией Бекхэм и Рианной. Выбирая между принцем Гарри и Джорджем Клуни, она отдаст предпочтение первому. «Джордж Клуни староват, хотя он, конечно, потрясающий мужчина», — цитирует портал Ольгу Бузову.
Певица также призналась, что ей очень нравятся Дэвид Бекхэм, Джейсон Стэтхэм и Джерард Батлер. К слову, семья английского футболиста, по словам Ольги, всегда была для нее идеалом и примером для подражания.
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На днях в Сети было опубликовано новое интервью 32-летней Ольги Бузовой, в котором она рассказала о своих карьерных планах и личной жизни.
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