Недавно Ольга Бузова объявила о запуске собственной it-платформы, и теперь часто рассказывает о ней в интервью. Впрочем, журналистов куда больше интересуют подробности личной жизни российской певицы.

1 2 3 ... 14 Ольга Бузова рассказала о том, какие известные мужчины ей симпатичны

На днях в Сети было опубликовано новое интервью 32-летней Ольги Бузовой, в котором она рассказала о своих карьерных планах и личной жизни.



Бузова призналась, что ей бывает сложно справиться с растущим негативом. В такие моменты Ольге помогают близкие друзья и родные. А вот поддержки любимого мужчины у певицы пока нет, однако, по ее признанию, она уже выделила месяц своего времени на проект, который должен ей помочь найти вторую половину.



Журналисты «Леди Mail.Ru» также устроили Бузовой небольшой блитц-опрос. Так, певица призналась, что восхищается принцессой Дианой, Викторией Бекхэм и Рианной. Выбирая между принцем Гарри и Джорджем Клуни, она отдаст предпочтение первому. «Джордж Клуни староват, хотя он, конечно, потрясающий мужчина», — цитирует портал Ольгу Бузову.



Певица также призналась, что ей очень нравятся Дэвид Бекхэм, Джейсон Стэтхэм и Джерард Батлер. К слову, семья английского футболиста, по словам Ольги, всегда была для нее идеалом и примером для подражания.

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