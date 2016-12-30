В финале 5 сезона телепроекта «Голос», прошедшем 30 декабря, большинство телезрителей проголосовали за 20-летнюю Дарью Антонюк. Воспитанница Леонида Агутина обошла Александра Панайотова из команды Григория Лепса, Сардора Милано — подопечного Полины Гагариной и Кайрата Примбердиева из команды Димы Билана.
Назван победитель 5 сезона проекта «Голос»
Новости Woman.ru
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