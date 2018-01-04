- Свержение ПримадонныМногие жители нашей необъятной страны в новогоднюю ночь смотрят шоу на Первом канале. Однако оказалось, что далеко не всем это приносит удовольствие. Так, 9 января в Сети появилась петиция с настойчивой просьбой исключить Аллу Пугачеву из праздничных шоу, адресованная Константину Эрнсту. По мнению автора нашумевшего документа, Вадима Манукяна, зрителям хотелось бы увидеть новые лица, а не только Примадонну, Филиппа Киркорова и Максима Галкина
В уходящем году произошло немало событий, вызвавших широкий общественный резонанс. Мы активно обсуждали петицию против участия Аллы Пугачевой в съемках новогодних программ, которую подписали больше 150 тысяч человек, а потом все вместе следили за судьбой Олимпийской сборной России.
Впрочем, сердца и умы россиян тревожили не только эти темы. В самом конце года массу разговоров вызвал внезапный развод Армена Джигарханяна и его молодой супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Сюжет мало кому показался новым и неожиданным, однако цинизм, с которым были обыграны классические, казалось бы, моменты в расставании немолодого мужа и его молодой супруги, поразили даже самых невозмутимых россиян.
А как обойти премьеру фильма «Матильда», которую мы с волнением ждали почти целый год, гадая, выйдет или все-таки не выйдет он в широкий прокат? Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская билась не на жизнь, а на смерть за честь и достоинство покойного Императора Николая II, убежденная, что фильм оскорбит его память. В итоге удивились все — и даже те, кто считал, что действия Натальи лучше всякой рекламной кампании
Плевать они хотели на пожелания налогоплательщиков . В этот год новогодняя программа стала еще хуже , с теми же надоедливыми лицами . Просто переключились первого на тнт .
Я посмотрела Матильду. Ужасно скучный и плохо снятый фильм. К личности последнего российского царя никакого восторга не испытываю, более того, отношусь к нему без уважения. Но смотреть это занудство было невозможно. Актер, который играл Николая, абсолютно не похож на него и играет откровенно плохо. Все актеры, ранее игравшие Николая в нашем кино, смотрелись гораздо лучше в этой роли. Про внешнее сходство актрисы сыгравшей Матильду, с ее персонажем, судить не могу, но игра ее такая же скучная и абсолютно не трогает.