Woman.ru продолжает традиционную серию рейтингов о самых обсуждаемых событиях ушедшего года. Мы объявили, кто стал персоной года и какие наряды знаменитостей впечатлили нас больше всего. Пришла пора поговорить о главных скандалах 2017-го, в которые были втянутые российские знаменитости.

1 2 3 ... 41 Свержение Примадонны

Многие жители нашей необъятной страны в новогоднюю ночь смотрят шоу на Первом канале. Однако оказалось, что далеко не всем это приносит удовольствие. Так, 9 января в Сети появилась петиция с настойчивой просьбой исключить Аллу Пугачеву из праздничных шоу, адресованная Константину Эрнсту. По мнению автора нашумевшего документа, Вадима Манукяна, зрителям хотелось бы увидеть новые лица, а не только Примадонну, Филиппа Киркорова и Максима Галкина

В уходящем году произошло немало событий, вызвавших широкий общественный резонанс. Мы активно обсуждали петицию против участия Аллы Пугачевой в съемках новогодних программ, которую подписали больше 150 тысяч человек, а потом все вместе следили за судьбой Олимпийской сборной России.

Впрочем, сердца и умы россиян тревожили не только эти темы. В самом конце года массу разговоров вызвал внезапный развод Армена Джигарханяна и его молодой супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Сюжет мало кому показался новым и неожиданным, однако цинизм, с которым были обыграны классические, казалось бы, моменты в расставании немолодого мужа и его молодой супруги, поразили даже самых невозмутимых россиян.

В СМИ то и дело появлялись новые скандальные подробности, а резкие высказывания бывших мужа и жены друг о друге изо дня в день украшали заголовки таблоидов. В СМИ то и дело появлялись новые скандальные подробности, а резкие высказывания бывших мужа и жены друг о друге изо дня в день украшали заголовки таблоидов.

А как обойти премьеру фильма «Матильда», которую мы с волнением ждали почти целый год, гадая, выйдет или все-таки не выйдет он в широкий прокат? Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская билась не на жизнь, а на смерть за честь и достоинство покойного Императора Николая II, убежденная, что фильм оскорбит его память. В итоге удивились все — и даже те, кто считал, что действия Натальи лучше всякой рекламной кампании