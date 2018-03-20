В том, что одинокие и при этом интересные мужчины на дороге не валяются, Woman.ru убеждается каждый раз, когда составляет рейтинг самых многообещающих холостяков страны. Но это вовсе не означает, что «рынок женихов» опустел! Доказательство тому — наш новый рейтинг.

1 2 3 ... 36 Джеймс Тратас, 29 лет

Поклонники, а вернее даже поклонницы, нашумевшего российского блокбастера «Движение вверх» еще долго будут спорить, кто из каста всех милее. Ответим за себя: нашим фаворитом стал литовский актер с точеными скулами и «раздевающим» взглядом Джеймс Тратас, который оказался очень убедительным в роли баскетболиста Модестаса Паулаускаса. Хорошие новости: на сегодняшний день этот мускулистый талантливый красавец еще и холост

Все еще думаете, что лучшие мужчины давно окольцованы, «одомашнены» и принц вам даже не светит? Смеем разуверить: далеко не все достойные разобраны. Не будем скрывать: найти и распознать своего «малыша на миллион» нелегко. Тут нужно и самой соответствовать, не говоря о том, что понадобится обаяние, сноровка и ангельское терпение.



Woman.ru всем женским составом долго дискутировал на тему, кого же на этот раз следует включить в наш ежегодный список самых завидных холостяков России. Потенциальных женихов вроде бы и много, но они либо уже вышли из возраста, либо еще в него не вошли... Хотя, не спорим, любовь штука непредсказуемая — может нагрянуть, когда ее совсем не ждешь. И дело тут даже не в пресловутых цифрах в паспорте.

В этом году наш рейтинг лишился многолетнего резидента — Алексея Воробьева, в личной жизни которого произошли серьезные перемены.

Имя избранницы актера и певца мы не знаем, ведь теперь он руководствуется модным среди селебов принципом «счастье любит тишину». Есть все основания полагать, что новая пассия знойного блондина может оказаться той самой. «Я могу только сказать, что мне ни с кем не было так хорошо, как с ней», — сообщил воодушевленный Воробьев в беседе с редактором Woman.ru. Что тут добавить? Совет да любовь.



Но не будем о потерях… Как говорится, в море еще много рыбы. Раз уж мы упомянули море, а с ним и рыбку, сделаем откровенное признание: мы очень хотели включить в список Олега Дерипаску. Всем хорош предприниматель: щедро наделен и харизмой, и жизненным опытом, и финансовыми активами… Такой алмаз (ограненный алюминием) стал бы украшением любого рейтинга! Но вот незадача: Олег Владимирович хоть и ведет себя как одинокий рыбак, фактически все еще женат на бизнес-леди Полине Дерипаске. Супруги давно не вместе, но до официального развода дело так и не дошло. А значит, шансов стать миллиардершей пока нет даже у самых опытных и отчаянных «охотниц на олигархов». Девчонки, не сдаемся! Все остальные герои нашего материала свободны и готовы к любви. Представляем вашему вниманию дюжину отборных холостяков!