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    Внезапный муж, «Зажигалка» и Суперзвезда: известные люди, которые нас удивили в 2018 году

    10.12.2018
    Каждый год в мире происходят события, которые навсегда будут вписаны в летопись истории. Не знаем, попадут ли туда деяния звезд, которым мы посвящаем этот материал, однако нас эти действия, высказывания и шаги поразили до глубины души. 
    • Филипп Киркоров
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      Филипп Киркоров Перезапуск карьеры Филиппа Киркорова не оставил равнодушным, пожалуй никого. Провокационный клип «Цвет настроения синий», где снялись Ольга Бузова, Григорий Лепс, Гнойный и Тимати, положил начало весьма необычному, но в высшей степени интересному периоду в творчестве Филиппа Бедросовича. Пока все ждали, что король, как и подобает поп-ветерану, остепенится, он взял и показал всей стране, что такое трэш высшей платиновой пробы
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    В конце года Woman.ru традиционно подводит его итоги и вспоминает, кто из знаменитостей больше остальных отличился и запомнился. На этот раз в центре нашего внимания — российские и зарубежные звезды, которые тем или иным неординарным способом умудрились поразить как своих поклонников, так и людей, далеких от их творчества.

    Одни из наших героев уже давно находятся на звездном Олимпе и в этом году заблистали по-новому, другие впервые почувствовали вкус славы — но все они сумели по-настоящему нас удивить.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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    Александра Бортич, Джастин Бибер, Александр Гудков, Светлана Лобода, Артем Дзюба, Анна Михалкова, Хабиб Нурмагомедов, Настя Ивлеева, Алина Загитова, Филипп Киркоров, Николай Басков

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