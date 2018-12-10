Внезапный муж, «Зажигалка» и Суперзвезда: известные люди, которые нас удивили в 2018 году

Каждый год в мире происходят события, которые навсегда будут вписаны в летопись истории. Не знаем, попадут ли туда деяния звезд, которым мы посвящаем этот материал, однако нас эти действия, высказывания и шаги поразили до глубины души.



1 2 3 ... 36 Филипп Киркоров Перезапуск карьеры Филиппа Киркорова не оставил равнодушным, пожалуй никого. Провокационный клип «Цвет настроения синий», где снялись Ольга Бузова, Григорий Лепс, Гнойный и Тимати, положил начало весьма необычному, но в высшей степени интересному периоду в творчестве Филиппа Бедросовича. Пока все ждали, что король, как и подобает поп-ветерану, остепенится, он взял и показал всей стране, что такое трэш высшей платиновой пробы

В конце года Woman.ru традиционно подводит его итоги и вспоминает, кто из знаменитостей больше остальных отличился и запомнился. На этот раз в центре нашего внимания — российские и зарубежные звезды, которые тем или иным неординарным способом умудрились поразить как своих поклонников, так и людей, далеких от их творчества.



Одни из наших героев уже давно находятся на звездном Олимпе и в этом году заблистали по-новому, другие впервые почувствовали вкус славы — но все они сумели по-настоящему нас удивить.