Людмила, 23 г. Москва От шампуня для прочности волос Color Safe Strengthening Shampoo и кондиционера Color Safe Strengthening Conditioner, Sexy Hair, я в полном восторге. Во-первых, порадовал запах. Он божественный! И не манго, как написано на упаковке: мне он напомнил аромат антоновки у бабушки на даче. После мытья на волосах он остается надолго и держится почти весь день. Подозреваю, это из-за щедрой порции кондиционера, который я нанесла после шампуня. А во-вторых, объем. В «побочных эффектах» он не заявлен, но, тем не менее, присутствует. Это очень актуально в сезон шапок! Насчет восстанавливающих свойств не могу ничего сказать — пользовалась всего пару раз. И буду продолжать! Читать полностью

Ксения, 24 г. Москва У меня довольно сильные волосы без серьезных проблем. Пожаловаться могу, разве что, на трудности с расчесыванием, поэтому бальзамы и кондиционеры — обязательная часть программы моего ухода. К тому же я недавно покрасила волосы, поэтому была очень рада возможности протестировать пару (шампунь и кондиционер из серии Strong Sexy Hair), которая как раз создана для сохранения яркости цвета. У этой линейки просто масса достоинств. Шампунь хорошо пенится: для того, чтобы начисто вымыть даже длинные волосы, хватает очень небольшого количества средства. Кондиционер заметно их разглаживает, делает мягкими (мне даже не пришлось дополнительно использовать масло, чтобы легко расчесаться и сделать укладку). Невероятно порадовал запах средств — не парфюмерный, а сладкий, легко угадывается аромат манго. Единственное нарекание — волосы пахнут шампунем даже на следующее утро после мытья. Для меня это скорее минус, потому что не хотелось бы, чтобы фруктовый аромат смешивался с любимым парфюмом. Читать полностью

Евгения, 33 г. Мурманск Раньше использовала только средства для стайлинга марки Sexy Hair. Теперь выпал шанс познакомиться и с уходовыми бьюти-продуктами: шампунем для прочности волос Color Safe Strengthening Shampoo и кондиционером Color Safe Strengthening Conditioner. Перед применением сразу принялась изучать состав. Среди основных ингредиентов — масло манго, экстракт алоэ вера и комплекс аминокислот и пептидов овса. На упаковке отмечено, что серия предназначена специально для ломких волос. Свои сильно поврежденными я назвать не могу, но из-за утюгов и частого окрашивания они за последнее время сильно испортились. Шампунь хорошо пенится и приятно пахнет, кондиционер делает локоны блестящими и мягкими, а что еще нужно? Сставлю твердую пятерку одному и второму средству. Читать полностью

Надежда, 28 г. Ярославль Я сужу о средстве, прежде всего, по его составу. В данном случае шампунь для прочности волос Color Safe Strengthening Shampoo и кондиционер Color Safe Strengthening Conditioner не подкачали! Понравился и ненавязчивый, сладковатый и нежный аромат манго. Wow-эффекта от шампуня никогда не жду, считаю, что основную работу должен выполнять кондиционер. Волосы после применения Color Safe Strengthening Conditioner на ощупь стали более плотные и шелковистые. Читать полностью