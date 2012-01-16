у кого был панкреонекроз?

Наталья

Операция была в ноябре 2013 . Вес был под 100 кг. 2 недели в реанимации. Потом еще 4 мес. В палате со всевозможными трубками. Вес упал до 65-68. На сегоднешний день вес 70-72 колеблется. Диету стараемся держать (пишу про мужа ) Сахар есть. Каждый день на инсулине. Может в будущем переведут на таблетки. У мужаа уже руки болят от уколов.Бывает что может немного покушать плова, бешпармака, пж не возражает. Приступов нету. Всё спокойно. Вот только эта киста напрягает. Нас так напугали с ней . Вот от чего не может отказаться так это от печеного. Вафли, печенье, и т.д. Алкоголя за год ни капли не выпил. Говорит не для того из того света выползал что бы снова губить себя. Силы по полной еще не пришли. Весь день находиться на работе не может. Усталость и вялость. Ну вот так мы и живёт. Слава Богу что жив остался а с остальным разберемся.