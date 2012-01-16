у кого был панкреонекроз?

отзовитесь!!!поделитесь!!!
моя мама поступила 7 сентября в реанимацию с диагнозом панкреоникроз...сегодня седьмой день...врач сказал отек мозга..начинается..появилась окраска на боках...но как говорят не прогресирует б.ыстро...все препараты покупаем...говорят врачи токсинами поражены все органы...хирург говорит операция не показана...искуственная вентиляция легких....что ожидать не знаем ..молимся...сердце поддерживают...моча выходит нормально....ход болезни спрогнозировать тяжело...врачи говорят с каждым днем шанс меньше....подскажите хоть чтото
Что же тут подскажешь...?
Врачи действительно не дают прогнозов на такой диагноз..
Нам только отвечали- все вопросы к Господу Богу..
Чтобы ни говорили Верьте!!шанс есть всегда!!
Пусть мама поправляется!!
Уважаемые люди,я уже писала про заболеванием моего мужа.Диагноз при вскрытия тотальный панкреонекроз со всеми тяжелейшими осложнениями.Провёл в реанимации 2 месяца.Скончался 22.09.2014.Ему было 33 года.Всем желаю здоровья и терпения.
Уважаемые люди,я уже писала про заболеванием моего мужа.Диагноз при вскрытия тотальный панкреонекроз со всеми тяжелейшими осложнениями.Провёл в реанимации 2 месяца.Скончался 22.09.2014.Ему было 33 года.Всем желаю здоровья и терпения.
Держитесь, Анна..
А в свидетельстве о смерти (или как правильно называется), что врач написал..?
У нас был диагноз:тотальный токсичный панкреатит ( по факту смерти)
От вскрытия отказались..
Добрый день!
В июне выписался из больницы, лежал с 20 января. История такая, панкреонекроз, 20 января с острой болью приехал в больницу, прооперировали, начался перетонит и абцесс брюшной или за брюшной полости, в итоге сделали ещё 4 операции, чистили. Месяц пролежал в реанимации, в искусственной коме, очнулся с 12 трубочками из живота, весил 88, за месяц стал 62 (отличный способ кто хочет похудеть! Шутка). Вкратце, как то так, спрашивайте, если есть вопросы.
Добрый день!
В июне выписался из больницы, лежал с 20 января. История такая, панкреонекроз, 20 января с острой болью приехал в больницу, прооперировали, начался перетонит и абцесс брюшной или за брюшной полости, в итоге сделали ещё 4 операции, чистили. Месяц пролежал в реанимации, в искусственной коме, очнулся с 12 трубочками из живота, весил 88, за месяц стал 62 (отличный способ кто хочет похудеть! Шутка). Вкратце, как то так, спрашивайте, если есть вопросы.
Заключение при вскрытии:полиорганная недостаточность.Деструктивный панкреатит.У мужа было 8 санаций(под общим наркозом) и после 6 началась вторая волна сепсиса,которую он не пережил.
Тоже напасть из-за угла напала в виде панкреонекроза! В первые дни хирурги говорили,что все готовьтесь к худшему.21 день в коме,7 дней в реанимации в сознание,7 дней в общей и домой отправили.Все говорят что повезло.При операции остановка сердца была.Видимо то что молодой спасло.
Заключение при вскрытии:полиорганная недостаточность.Деструктивный панкреатит.У мужа было 8 санаций(под общим наркозом) и после 6 началась вторая волна сепсиса,которую он не пережил.
Анна Вашего мужа случайно не Артем звали?
Нет,моего мужа звали Михаил.
Инвалидность кому нибудь дали ?
Инвалидность кому нибудь дали ?
мне дали 2ю,через год сняли,оставили 3ю на год
А мне сняли вторую и ни чего не дали сказали здоров как будет плохо так приходи.
Кто как живет после панкреонекроза кто чем питается кто что пьет что у кого болит
Здравствуйте.
Панкреонекроз, острый перитонит, Флегмона забрюшной полости.
Операция 25.06. Сейчас дома. Тоже большой вопрос по питанию и питью.Могу поделиться своим опытом.
Сколько вам лет ?
Из за чего произошло ?
Замечательный форум. Очень много историй и это замечательно, что все кто пережил этот страшный недуг делятся на форуме. Наша история звучит так же страшно как и все те кто пережил этот ужас. У меня один вопрос к тем у кого появилась киста после панкреонекроза.
У меня была киста после панкреонекроза
киста бывает даже после острого панкреатита она обязательно рассосется,как у всех у нас ,питание строго по диете№5 один год,потом можно расширять,обязательно включить жиры,которые так необходимо печени,я включила через 7 месяцев....
Мне 36 лет. Панкрионекроз возник скорее всего от совмещения пива и закусок.
Постоянно ходил куда-то, употреблял литра 4-5, обильно заедая сосисками, колбасками и прочими вкуснустями. Крепкий алкоголь не употреблял вообще..
Кисты вроде не было.. Диета строгая, но допустим бананы ем постоянно
Автор, расскажите пожалуйста, а от чего это некроз случается, вы пили или от пищи некачественной, ведь наверняка боли присутствовали????
боли не присутствуют вообще, поджелудочная железа отмирает полностью в течении 2 х дней, мама уже после операции 24 сутки в реанимации и не каких прогнозов, у автора видимо не некроз
У меня было алкогольное отравление провел 3 месяца а больнице около двух в реанимации 4 операции Через 7 месяцев удалили желчный который спаялся с кишечником
И мучил меня все это время после последний операции прошло 8 месяцев набрал 20 кг из потереных 35 еще одну операцию надо делать грыж убирать по еде ем все кроме жареного жирного острого
Во время некроза боль была такая,что сознание теряла ,температура 41 и пж не отмерла за 2 дня,а только хвост начал распадаться
Доброго дня форумчане. Я на счет кисты. Операция была в ноябре прошлого года. Удалили часть хвоста пж. А дальше всё как у всех. Трубки.дренажи в животе, боках. Последнюю трубку сняли с марте этого года. Делали узи неоднократно. Всё было хорошо. Пж хорошая (без изменений в плохую сторону). Но вот новость. Полетел мой суженный в Израиль на удаление желчного пузыря. Образовались камни. Сказали удалять это у нас в Казахмтане. Но по прилёту в Израиль после снимков и анализов удалять отговорили. Сказали что с такими камушками люди живут всю жизнь и не знают о них. Но вот беда нашли на узи кисту на пж. В том месте где удалили часть хвоста рж. Врач сказал что бы делать узи каждые 2 мес. Следить за её ростом. И добавил. Есди юудет операция на еисту хорошего практически не ждать. Вплоть до того что бужьте готовы к необратимому. И всё это в глаза человеку который побывал одной ногой на том свете.Победить такую болезнь. Пройти такие муки и снова получить приговор это жестоко. Сеазали что киста может рассосаться. Может замеоеть в таком состоянии как и есть.но может рости. В общем муж в растерянности я делаю всё что в моих силах. Но хочется верить и я верю в хорошее. У кого была киста? Рассасалась она? Или кому нидудь её удаляли? В интернете читаю про кисты пишут что всё попровимо но приговор врача настораживает.
У меня была киста после панкреонекроза
Скажите Влад киста рассасалась или оперировали? И каковы шансы на лучшее?
Скажите Влад киста рассасалась или оперировали? И каковы шансы на лучшее?
Влад,как я вам рада! У моего мужа кисты появляются при нарушении режима(жестоком!).После лечения-рассасываются.Лично мне нравится в этом плане электрофорез с гидрокортизоном,спрашивайте у хирурга.Всем здоровья.
Скажите Влад киста рассасалась или оперировали? И каковы шансы на лучшее?
Киста обязательно рассосется ,у меня она держалась около года,у кого то ее дренируют,она ведь жидкостная,все будет хорошо,даже если она будет расти,ее будет заметно через кожу будет бугорок,если что отдренируют,и не надо делать УЗИ так часто,я за год 2 раза делала,удачи вам,у меня тоже нет хвоста пж,лежала в областной 7 мес.,4 операции,живу с этим 2 года
Киста обязательно рассосется ,у меня она держалась около года,у кого то ее дренируют,она ведь жидкостная,все будет хорошо,даже если она будет расти,ее будет заметно через кожу будет бугорок,если что отдренируют,и не надо делать УЗИ так часто,я за год 2 раза делала,удачи вам,у меня тоже нет хвоста пж,лежала в областной 7 мес.,4 операции,живу с этим 2 года
Спасибо вам. И вам здоровья и всего наилучшего. Вот еще вопрос: киста может быть на пж и может быть в пж. У мужа она появилась в хвосте. В Израиле сказали что это из за врачебной ошибке. Не достаточно плотно ушили ткань после удаления части хвоста пж. Осталось чуть свободного места и там началась скапливаться жидкость.киста. Так вот такая киста рассасётся? К врачам с этим вопросом пока не можем пойти. Все снимки и анализы будут только через неделю. Но вот уж эти 7 дней. Уверяю мужа что всё обойдётся.
Спасибо всем за ответы. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни.
Влад,как я вам рада! У моего мужа кисты появляются при нарушении режима(жестоком!).После лечения-рассасываются.Лично мне нравится в этом плане электрофорез с гидрокортизоном,спрашивайте у хирурга.Всем здоровья.
Скажите как понять при жестоком нарушении режима? Срывается с диеты, алкоголь?
Спасибо вам. И вам здоровья и всего наилучшего. Вот еще вопрос: киста может быть на пж и может быть в пж. У мужа она появилась в хвосте. В Израиле сказали что это из за врачебной ошибке. Не достаточно плотно ушили ткань после удаления части хвоста пж. Осталось чуть свободного места и там началась скапливаться жидкость.киста. Так вот такая киста рассасётся? К врачам с этим вопросом пока не можем пойти. Все снимки и анализы будут только через неделю. Но вот уж эти 7 дней. Уверяю мужа что всё обойдётся. Спасибо всем за ответы. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни.
Вот именно такая ,жидкостная киста и рассасывается,а если бы это была бы опухоль или новообразование- вопрос стоял бы иначе- это уже другая история.У меня вообще некроз случился из-за врачебной ошибки,удаляли селезенку и задели пж и каково мне??? просто надо понять и простить,что исправить ни чем и ни кем нельзя,ни кому это не дано,я приняла это,как расплату,за то ,что я возможно часто и не заслуженно обижала самых дорогих мне людей- маму и т. д.,а вот чужих- ни-ни....
Скажите как понять при жестоком нарушении режима? Срывается с диеты, алкоголь?
Себе,любимому,ни в чем не может отказать.на диете больше месяца не выдерживаем,и чуть больше без алкоголя.За 5 лет-2 реанимации,с января-капаемся каждый месяц.Наверное Бог его любит.Как впрочем и Влада(хотя он с Богом поспорит).
что вы имели ввиду, что я поспорю с богом ? у меня киста была огромная, тонкостенная. Одни хирурги настаивали на операции, другие говорили, что нельзя. Я делал 2 раза пункцию под контролем узи, от операции отказался и не зря. Зарезали бы. В итоге киста сдулась окончательно через некоторое время после пункций
что вы имели ввиду, что я поспорю с богом ? у меня киста была огромная, тонкостенная. Одни хирурги настаивали на операции, другие говорили, что нельзя. Я делал 2 раза пункцию под контролем узи, от операции отказался и не зря. Зарезали бы. В итоге киста сдулась окончательно через некоторое время после пункций
А через какое время у вас обнаружили кисту? Мы делали узи постоянно но увидели её только в сентябре спустя 6 мес. После того как убрали последнюю трубку.
Возможно ли делать пункцию если была удалена часть хвоста пж. Ведь в том месте и образовалась киста. И на сколько эта пункция безопасна. Жду ответа. Спасибо.
обнаружили кисту сразу же после месячного лечения некроза. Потом она только росла. Я думаю, возможно делать пункцию если была удалена часть хвоста пж. У меня тоже киста была в хвосте, хотя мне ничего не удаляли. Но это лучше должны знать хирурги. пункция безопасна совершенно, если правильно делают. Просто хирурги не хотят ждать, а хотят резать. А киста может сама исчезнуть после двух или трех пункций
хотел посоветоваться, как дела у тех, кто это перенес, с весом тела. У меня это случилось в июле 2012 г. Перед этим вес был далеко за 100 кг. Когда в августе вышел из больницы, вес упал до 89 кг. Потом постепенно стал прибавляться и возвращаться. Пару раз были обострения панкреатита, вес немного спадал. Потом опять рос. Сейчас снова 105 кг. Диеты не помогают. Сахар в норме. Как же от него избавиться ?
хотел посоветоваться, как дела у тех, кто это перенес, с весом тела. У меня это случилось в июле 2012 г. Перед этим вес был далеко за 100 кг. Когда в августе вышел из больницы, вес упал до 89 кг. Потом постепенно стал прибавляться и возвращаться. Пару раз были обострения панкреатита, вес немного спадал. Потом опять рос. Сейчас снова 105 кг. Диеты не помогают. Сахар в норме. Как же от него избавиться ?
Влад,за два года я набрала всего 5 кг,была 77кг,с больницы вышла 52кг теперь 57кг,,я не работаю,очень много хожу по возможности,питаюсь конечно скромно, а как у тебя дела с холестерином? Я заметила,как только расширила диету он стал 8 выше нормы и я тут же набирать стала вес,как то так.....
Влад,за два года я набрала всего 5 кг,была 77кг,с больницы вышла 52кг теперь 57кг,,я не работаю,очень много хожу по возможности,питаюсь конечно скромно, а как у тебя дела с холестерином? Я заметила,как только расширила диету он стал 8 выше нормы и я тут же набирать стала вес,как то так.....
Операция была в ноябре 2013 . Вес был под 100 кг. 2 недели в реанимации. Потом еще 4 мес. В палате со всевозможными трубками. Вес упал до 65-68. На сегоднешний день вес 70-72 колеблется. Диету стараемся держать (пишу про мужа ) Сахар есть. Каждый день на инсулине. Может в будущем переведут на таблетки. У мужаа уже руки болят от уколов.Бывает что может немного покушать плова, бешпармака, пж не возражает. Приступов нету. Всё спокойно. Вот только эта киста напрягает. Нас так напугали с ней . Вот от чего не может отказаться так это от печеного. Вафли, печенье, и т.д. Алкоголя за год ни капли не выпил. Говорит не для того из того света выползал что бы снова губить себя. Силы по полной еще не пришли. Весь день находиться на работе не может. Усталость и вялость. Ну вот так мы и живёт. Слава Богу что жив остался а с остальным разберемся.
Операция была в ноябре 2013 . Вес был под 100 кг. 2 недели в реанимации. Потом еще 4 мес. В палате со всевозможными трубками. Вес упал до 65-68. На сегоднешний день вес 70-72 колеблется. Диету стараемся держать (пишу про мужа ) Сахар есть. Каждый день на инсулине. Может в будущем переведут на таблетки. У мужаа уже руки болят от уколов.Бывает что может немного покушать плова, бешпармака, пж не возражает. Приступов нету. Всё спокойно. Вот только эта киста напрягает. Нас так напугали с ней . Вот от чего не может отказаться так это от печеного. Вафли, печенье, и т.д. Алкоголя за год ни капли не выпил. Говорит не для того из того света выползал что бы снова губить себя. Силы по полной еще не пришли. Весь день находиться на работе не может. Усталость и вялость. Ну вот так мы и живёт. Слава Богу что жив остался а с остальным разберемся.
Наташа,а что инвалидность не дали?
У меня был панкреонекроз,в Феврале 2012 сделали операцию.На больничном был 102 дня.Тепер ем проктически все,кроме соленого(немного),острого,жареного.За все время ни капли алкоголя,бросил курить(курил много).С нашим диагнозом оказываеться можно жить.Удачи и здоровья.
У меня был панкреонекроз,в Феврале 2012 сделали операцию.На больничном был 102 дня.Тепер ем проктически все,кроме соленого(немного),острого,жареного.За все время ни капли алкоголя,бросил курить(курил много).С нашим диагнозом оказываеться можно жить.Удачи и здоровья.
Сереж,спасибо за позитив,я тоже так думаю...
Сереж,спасибо за позитив,я тоже так думаю...
Инвалидность говорили дадут но на год. А так как все трубочки были удалены только в марте время уже прошло пол года. Потом строго смотрели за каждым шагом, движением мужа. Вот и прошло время. Ведь это сложно следить за таким диагнозом. В ноябре уже будет год как прооперировали. В общем сами виноваты что не подали на инвалидность. Да и ладно. Ведь главное , что жив и здоров. Всем здоровья и вкусного стола номер 5. )))) . Хотя нам сказали что номер 5 и 9.
Инвалидность говорили дадут но на год. А так как все трубочки были удалены только в марте время уже прошло пол года. Потом строго смотрели за каждым шагом, движением мужа. Вот и прошло время. Ведь это сложно следить за таким диагнозом. В ноябре уже будет год как прооперировали. В общем сами виноваты что не подали на инвалидность. Да и ладно. Ведь главное , что жив и здоров. Всем здоровья и вкусного стола номер 5. )))) . Хотя нам сказали что номер 5 и 9.
На счет стола это не подкол. У нас в семье 4 чел. Муж, я и два сына. Так вот мы всей семьёй теперь сидим на здоровой пищи. Ведь готовить мужу диетическое а нам пожарить яйца просто не справедливо. Соблазн так сказать. Вот и кушаем супчики. Пареное, тушеное и запеченное. И скажу твёрдо, что это совершннно СЪЕДОБНО. Вот так у нас в семье. Все друг за друга.
И всем желаю того же ))). Будьте здоровы.
У меня был панкреонекроз,в Феврале 2012 сделали операцию.На больничном был 102 дня.Тепер ем проктически все,кроме соленого(немного),острого,жареного.За все время ни капли алкоголя,бросил курить(курил много).С нашим диагнозом оказываеться можно жить.Удачи и здоровья.
Да,забыл добавить.Уже в хирургии ни как не могли сбить температуру.Завезли на УЗИ,пришлось делать еще одну операцию,разрезали левый бок,чуть выше бедра,чистили.Вставляли тампон,так же как и на животе.
На счет стола это не подкол. У нас в семье 4 чел. Муж, я и два сына. Так вот мы всей семьёй теперь сидим на здоровой пищи. Ведь готовить мужу диетическое а нам пожарить яйца просто не справедливо. Соблазн так сказать. Вот и кушаем супчики. Пареное, тушеное и запеченное. И скажу твёрдо, что это совершннно СЪЕДОБНО. Вот так у нас в семье. Все друг за друга. И всем желаю того же ))). Будьте здоровы.
здоровья вам и удачи С такой семьей у вас все будут живы и здоровы на долгие годы.
Да,забыл добавить.Уже в хирургии ни как не могли сбить температуру.Завезли на УЗИ,пришлось делать еще одну операцию,разрезали левый бок,чуть выше бедра,чистили.Вставляли тампон,так же как и на животе.
Наталья.
после операции когда уже перевели в палату врачи тоже не могли долгое время понять от чего держится темп. Затем на узи увидели в боку. Так же как и у вас над бедром справа полость наполненную жидкостью. Как бы образовался карман. Его пришлось прокалывать и оставить дренажную трубку по которой вытекала жидкость и 1-2 раза в день по дренаже в полость вводили антибиотик. Через некоторое время такая же полость образовалась и слева. Только её решили не проколом лечить а разрезом под наркозом.
Ох и помучились же вы. Здоровья всем.
Наталья.после операции когда уже перевели в палату врачи тоже не могли долгое время понять от чего держится темп. Затем на узи увидели в боку. Так же как и у вас над бедром справа полость наполненную жидкостью. Как бы образовался карман. Его пришлось прокалывать и оставить дренажную трубку по которой вытекала жидкость и 1-2 раза в день по дренаже в полость вводили антибиотик. Через некоторое время такая же полость образовалась и слева. Только её решили не проколом лечить а разрезом под наркозом. Ох и помучились же вы. Здоровья всем.
Наталья,странно,что врач так категорично насчет кисты вашего мужа выразился...Мне непонятно это тоже.А у меня к вам вопрос-как понимаю,у вашего мужа диабет 1-го типа,скажите,он образовался после операции по панкреонекрозу и удалению хвоста?Просто я 3 месяца назад перенесла операцию по удалению кисты поджелудочной( у меня была цистаденома правда,но около 16 см размер).Мне удалили хвост поджелудочной и селезенку.Сейчас диабета нет,но я побаиваюсь...Врачи перед операцией сказали,что вряд ли будет.А у меня прям паранойя.Кстати,вот вам мой живой пример удаления кисты,причем у меня она хуже,чем у вашего мужа,она не панкреатическая была,т.е. это доброкачественная опухоль,откуда взялась она,непонятно,у меня не было никакого панкреатита и мне 26 лет.Хуже тем,что ее не удалить было этой пункцией,т.к. такие кисты надо удалять радикально,т..е. с резекцией.Врачи долго не знали,что со мной делать,в результате,сделали резекцию.На 10-й день после операции я уже была дома.Так что все будет хорошо,не ориентируйтесь на слова одного врача.Я вот только боюсь,что диабет вылезет,но думаю,что все будет хорошо)))
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[quote="М." message_id="48459444"]Наталья,странно,что врач так категорично насчет кисты вашего мужа выразился...Мне непонятно это тоже.А у меня к вам вопрос-как понимаю,у вашего мужа диабет 1-го типа,скажите,он образовался после операции по панкреонекрозу и удалению хвоста?Просто я 3 месяца назад перенесла операцию по удалению кисты поджелудочной( у меня была цистаденома правда,но около 16 см размер).Мне удалили хвост поджелудочной и селезенку.Сейчас диабета нет,но я побаиваюсь...Врачи перед операцией сказали,что вряд ли будет.А у меня прям паранойя.Кстати,вот вам мой живой пример удаления кисты,причем у меня она хуже,чем у вашего мужа,она не панкреатическая была,т.е. это доброкачественная опухоль,откуда взялась она,непонятно,у
Про диабет нам сказали так: может появиться, а может и нет. Сразу после операции подсадили его на инсулин так как сахар начал скакать. Затем после 6 мес. Сахар пришел в норму и сказали что пж. Справляется сама. От инсулина сказали отказаться. Но через 3 мес. Муж начал чувствовать себя неочень хорошо. Слабость. Апатия. Сухость во рту и постоянную жажду. Сдали кровь и снова нам поставили сахарный диабет. Опять на инсулине. Сахарный диабет 2-го типа. На счет кисты нам говорили еще до операции на пж. Что она в 99% появляется. Но в израиле мужу сказали что это ошибка хирурга и что это оочень сложная и опасная операция. В интернете сколько читала так прям страшного такого как ему там сказали ничего нету. Да операция но не до такого что прям подгтовьтесь к худшему. Вот я и читаю истории людей кто все это пережил.
Желаю всем здоровья и долгих лет жизни.
Наталья,странно,что врач так категорично насчет кисты вашего мужа выразился...Мне непонятно это тоже.А у меня к вам вопрос-как понимаю,у вашего мужа диабет 1-го типа,скажите,он образовался после операции по панкреонекрозу и удалению хвоста?Просто я 3 месяца назад перенесла операцию по удалению кисты поджелудочной( у меня была цистаденома правда,но около 16 см размер).Мне удалили хвост поджелудочной и селезенку.Сейчас диабета нет,но я побаиваюсь...Врачи перед операцией сказали,что вряд ли будет.А у меня прям паранойя.Кстати,вот вам мой живой пример удаления кисты,причем у меня она хуже,чем у вашего мужа,она не панкреатическая была,т.е. это доброкачественная опухоль,откуда взялась она,непонятно,у Про диабет нам сказали так: может появиться, а может и нет. Сразу после операции подсадили его на инсулин так как сахар начал скакать. Затем после 6 мес. Сахар пришел в норму и сказали что пж. Справляется сама. От инсулина сказали отказаться. Но через 3 мес. Муж начал чувствовать себя неочень хорошо. Слабость. Апатия. Сухость во рту и постоянную жажду. Сдали кровь и снова нам поставили сахарный диабет. Опять на инсулине. Сахарный диабет 2-го типа. На счет кисты нам говорили еще до операции на пж. Что она в 99% появляется. Но в израиле мужу сказали что это ошибка хирурга и что это оочень сложная и опасная операция. В интернете сколько читала так прям страшного такого как ему там сказали ничего нету. Да операция но не до такого что прям подгтовьтесь к худшему. Вот я и читаю истории людей кто все это пережил. Желаю всем здоровья и долгих лет жизни.
Спасибо,вам и вашему мужу тоже!!!
Ребята, у нас такая ситуация. С 20 августа муж лежит в больнице, попал с острым панкреатитом, 09 сентября сделали операцию на панкронекроз, удалили кончик хвоста, почистили, поставили дренажи по 3 с каждой стороны. Куча антибиотиков, плеврит, правда без пункции обошлись. Температура держалась месяц до 39 и выше, вплоть до второй операции, которую сделали 30 сентября. Удалили гнойный мешок размером с маленький теннисный мячик, опять чистка дренажи, антибиотики, температура снова до 39, не могут понять откуда, КТ и УЗИ не показывают ничего страшного, в последние дни жидкость накопилась около 1 литра, откачивали 2 раза, последний раз вчера. Но вот задача, температура к вечеру поднимается, к утру 36,4-36,7, в обед 37 и к вечеру опять до 38,6. Гноя практически нет в дренажах. Кто сталкивался, напишите, пожалуйста. И еще откуда берется эта жидкость в плевральной полости.... ох так мы устали. Лейкоциты 24, правда получилось белок поднять до 79 и то слава Богу! А так сам не ходит, только с поддержкой, похудел где то на 15-20 кг. Весил 70 до операции, кушает сам, аппетит есть, но ест понемногу. Сейчас из лекарств оставили только Цеф3 и гентамицин. Опишите, у кого было что то похожее. Врач говорит если бы не температура и лейкоцитоз, уже бы домой отправили, мы так этого сами хотим!!
Ребята, у нас такая ситуация. С 20 августа муж лежит в больнице, попал с острым панкреатитом, 09 сентября сделали операцию на панкронекроз, удалили кончик хвоста, почистили, поставили дренажи по 3 с каждой стороны. Куча антибиотиков, плеврит, правда без пункции обошлись. Температура держалась месяц до 39 и выше, вплоть до второй операции, которую сделали 30 сентября. Удалили гнойный мешок размером с маленький теннисный мячик, опять чистка дренажи, антибиотики, температура снова до 39, не могут понять откуда, КТ и УЗИ не показывают ничего страшного, в последние дни жидкость накопилась около 1 литра, откачивали 2 раза, последний раз вчера. Но вот задача, температура к вечеру поднимается, к утру 36,4-36,7, в обед 37 и к вечеру опять до 38,6. Гноя практически нет в дренажах. Кто сталкивался, напишите, пожалуйста. И еще откуда берется эта жидкость в плевральной полости.... ох так мы устали. Лейкоциты 24, правда получилось белок поднять до 79 и то слава Богу! А так сам не ходит, только с поддержкой, похудел где то на 15-20 кг. Весил 70 до операции, кушает сам, аппетит есть, но ест понемногу. Сейчас из лекарств оставили только Цеф3 и гентамицин. Опишите, у кого было что то похожее. Врач говорит если бы не температура и лейкоцитоз, уже бы домой отправили, мы так этого сами хотим!!
Больница какого уровня??? домой не спешите там ваше спасение,дом еще настрадаетесь с промыванием,значит идет воспаление сильнейшее,возможно ПЖ,узнайте какие размеры у нее,если увеличена сильно,то это она дает темпер-ру,а если нет,то надо другие органы исследовать,у меня тож держалась,но мне сильные антибиотики кололи и я лежала в областной,месяца 1,5 держалась,главное слушайтесь врачей,и еще от трубок может быть, вспомнила,спросите у врача