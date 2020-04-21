21 апреля Елизавете II исполнилось 94 года. В этом году день рождения Ее Величества отмечают поистине необычным образом. К сожалению, причины для этого формата весьма печальные и вызваны пандемией коронавируса.



Так, королева впервые за все время своего правления отменила традиционный салют. Елизавете II показалось, что пышное празднество в условиях эпидемии будет неуместным. Кроме того, не будет и традиционной церемонии «выноса знамени», которая проходит в июне в честь дня рождения монарха.

В официальном Инстаграме британской королевской семьи появился особый видеоролик, в котором Ее Величество предстает маленькой игривой девочкой, которая резвится на природе и играет со своей сестрой принцессой Маргарет.