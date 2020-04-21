Без салюта, но с видеосвязью: как королева Елизавета II празднует 94-летие

Елизавета II отмечает свой самый необычный день рождения в условиях пандемии, охватившей весь мир. Празднество будет очень скромным.

Елизавета II

21 апреля Елизавете II исполнилось 94 года. В этом году день рождения Ее Величества отмечают поистине необычным образом. К сожалению, причины для этого формата весьма печальные и вызваны пандемией коронавируса.

Так, королева впервые за все время своего правления отменила традиционный салют. Елизавете II показалось, что пышное празднество в условиях эпидемии будет неуместным. Кроме того, не будет и традиционной церемонии «выноса знамени», которая проходит в июне в честь дня рождения монарха. 

В официальном Инстаграме британской королевской семьи появился особый видеоролик, в котором Ее Величество предстает маленькой игривой девочкой, которая резвится на природе и играет со своей сестрой принцессой Маргарет.

Одними из первых королеву поздравили Кембриджи. В их Инстаграме появилась красивая совместная фотография, сделанная 20 мая прошлого года. На снимке Кейт показывает бабушке своего супруга проект, созданный для фестиваля цветов Chelsea Flower Show.

Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Уильям

«Желаем Ее Величеству Королеве счастливого 94-летия!» — передали Уильям и Кэтрин. К сожалению, им придется ограничиться лишь виртуальным поздравлением. В настоящее время Елизавета II вместе со своим 98-летним супругом принцем Филиппом самоизолировалась в Виндзорском замке.

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На днях издание The Sun сообщило, что Елизавета II будет принимать поздравления от родных и близких по видеосвязи. Кстати, на днях принц Уильям рассказывал, что они с Кейт и детьми общаются со старшими родственниками через приложение Zoom. Так что день рождения королевы пройдет скромно и тихо.

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Великая женщина! Здоровья бабушке!👑

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