Об отношениях Венсана Касселя и Тины Кунаки, которая моложе его на 31 год, стало известно осенью 2015-го, когда пара провела романтические каникулы на Ибице. С тех пор модель часто публикует совместные снимки с актером в своем Instagram, но не дает никаких комментариев прессе.
Недавно Тина снялась полуобнаженной для французского мужского журнала Lui. На откровенном снимке девушка позирует лежа и едва прикрывает грудь руками. Судя по всему, роман с Касселем пошел Кунаки на пользу. За год она успела подписать несколько контрактов с крупными модельными агентствами и приняла участие в показе Jean Paul Gaultier на прошедшей Неделе Высокой моды в Париже.
Она красивая, он старый и страшный
секси, но с Моникой никто не сравнится
Какой не красивый. Пусть поиспользует его, и найдет потом парня такого же красивого как она.
Красавица и чудовище
Какая красивая дева! А фигурааааа!!!! Вот это я понимаю под понятием"фигура"!а то сейчас была статья про Бондарчук и все восхищались ее тощим телосложением под названием "фигура", где ее нет))
Оба офигенские красавчики! Венсан как хорошее вино!
девка огонь! жизнь несправедлива(((
Заросшие оба и Тина, и Кассель, неприятные. Он ещё не такой старый, а весь седой..(
Но ооочень симпатичная)
неприятно все-таки смотреть на союз молодости и старости.. понятное дело, ей самое время заниматься своей карьерой.. Может, до 25 еще с ним протянет, а дальше - найдет себе и посимпатичнее, и побогаче.. ну или просто побогаче)Мужиков, которые пляшут за молоденькой - просто не понимаю.. как будто живут в иллюзиях