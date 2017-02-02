Роман с 50-летним Венсаном Касселем 19-летняя Тина Кунаки не афиширует, но и не скрывает. Судя по всему, отношения с французским актером пошли на руку модели: она успела подписать несколько контрактов, а недавно приняла участие в фотосессии для популярного издания.

1 2 3 ... 14 Тина Кунаки опубликовала в Instagram свое фото из мужского журнала

Об отношениях Венсана Касселя и Тины Кунаки, которая моложе его на 31 год, стало известно осенью 2015-го, когда пара провела романтические каникулы на Ибице. С тех пор модель часто публикует совместные снимки с актером в своем Instagram, но не дает никаких комментариев прессе.

Недавно Тина снялась полуобнаженной для французского мужского журнала Lui. На откровенном снимке девушка позирует лежа и едва прикрывает грудь руками. Судя по всему, роман с Касселем пошел Кунаки на пользу. За год она успела подписать несколько контрактов с крупными модельными агентствами и приняла участие в показе Jean Paul Gaultier на прошедшей Неделе Высокой моды в Париже.