В последнее время Лили-Роуз Депп заметно поправилась. Вместо того чтобы порадоваться за девушку, которая долгое время сражалась с анорексией, интернет-пользователи принялись ее критиковать.

1 2 3 ... 14 На днях Лили-Роуз Депп посетила показ коллекции Chanel Cruise 2018/19

3 мая в Париже состоялся показ коллекции Chanel Cruise 2018/19. На шоу побывали многие знаменитости, среди которых были Кристен Стюарт, Марго Робби, Яна Рудковская и Лили-Роуз Депп. Последняя стала объектом пристального внимания поклонников. Однако отнюдь не из-за роскошного наряда от Chanel.



Интернет-пользователи обратили внимание на то, что актриса заметно набрала в весе. Это особенно подчеркнула короткое платья и босоножки с узкими ремешками на щиколотках. Не все оценили перемены во внешности Лили-Роуз.

Многие интернет-пользователи отметили, что ее ноги выглядят непривычно мощными.

Напомним, что полтора года назад в одном из интервью Депп призналась, что много лет боролась с анорексией. Действительно, в то время поклонники юной знаменитости постоянно осуждали ее за чрезмерную худобу. Сейчас ситуация обратная — в Сети все чаще появляются негативные комментарии в адрес актрисы из-за немодельной формы ног.

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