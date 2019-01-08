Светлана Лобода ежедневно тренируется даже на отдыхе

Семь месяцев назад 36-летняя Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Сейчас певица находится в прекрасной форме и даже на отдыхе не забывает про тренировки.

1 2 3 4 5 Светлана Лобода не позволяет себе расслабиться даже на отдыхе

В мае этого года Светлана Лобода родила вторую дочь Тильду. Уже через месяц после появления малышки на свет она вернулась к выступлениям. Поклонники были в восторге, увидев, как быстро певица пришла в форму.



В конце октября Светлана была госпитализирована — у нее обнаружили камни в почках. Артистка призналась, что после операции стала бережнее относиться к себе и полностью пересмотрела свой рацион. «До болезни я очень мало пила воды, а сейчас как минимум два с половиной или три литра ежедневно. Также я отказалась от жареного, соленого и перченого. Эти правила теперь нужно соблюдать до конца жизни», — рассказывала Лобода в одном из интервью.

Однако не только правильное питание помогает певице оставаться в такой прекрасной форме. На днях она сообщила, что даже на отдыхе занимается спортом каждый день.

«Ежедневные тренировки дают мне все больше силы...» — написала в Инстаграме Светлана (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Певица добавила, что так она готовится к выступлениям, которые состоятся в конце января.



Фолловеры артистки не остались равнодушными и буквально засыпали ее комплиментами: «Света, вы такая умница!», «Такая худенькая, что хочется вас накормить», «Берегите себя, не перенапрягайтесь». К слову, многие подписчики оставили несколько взволнованных комментариев, заметив, что на снимке Лобода выглядит грустной.

