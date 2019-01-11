«Я похожа на вкусную булочку»: Анита Цой уже не переживает, что поправилась

47-летняя Анита Цой на протяжении многих лет боролась с лишними килограммами. Она перестала изнурять себя диетами, когда из-за них у певицы появились проблемы со здоровьем. Знаменитость рассказала поклонникам, как относится к своим округлившимся формам.

1 2 3 4 5 Анита Цой рассказала, что думает о своих округлившихся формах

Чтобы выглядеть стройной, Анита Цой много лет жестко ограничивала свое питание и регулярно занималась спортом. Однако строгие диеты не лучшим образом сказались на здоровье певицы — прошлым летом она попала больницу с обострением желчнокаменной болезни.



По всей видимости, после этого Анита перестала держать себя в ежовых рукавицах. Многие поклонники артистки обратили внимание, что за последние месяцы ее фигура заметно округлилась. Недавно Цой рассказала, что думает о своем «новом» теле.



«Со временем моя фигура приобретает пышненькие формы», — написала знаменитость в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Анита призналась, что раньше она бы переживала из-за набранных килограммов, но теперь ей нравится, как она выглядит. «Я разглядела в себе нечто прекрасное: округлившиеся аппетитные формы, мягкие манящие своей женственностью линии... Я похожа на сдобную вкусную булочку», — добавила Цой.



Поклонники артистки тут же поспешили выразить свое восхищение ее фигурой и отметили, что Анита прекрасно выглядит.