«Я похожа на вкусную булочку»: Анита Цой уже не переживает, что поправилась

Чтобы выглядеть стройной, Анита Цой много лет жестко ограничивала свое питание и регулярно занималась спортом. Однако строгие диеты не лучшим образом сказались на здоровье певицы — прошлым летом она попала больницу с обострением желчнокаменной болезни.
По всей видимости, после этого Анита перестала держать себя в ежовых рукавицах. Многие поклонники артистки обратили внимание, что за последние месяцы ее фигура заметно округлилась. Недавно Цой рассказала, что думает о своем «новом» теле.
Анита призналась, что раньше она бы переживала из-за набранных килограммов, но теперь ей нравится, как она выглядит. «Я разглядела в себе нечто прекрасное: округлившиеся аппетитные формы, мягкие манящие своей женственностью линии... Я похожа на сдобную вкусную булочку», — добавила Цой.
Поклонники артистки тут же поспешили выразить свое восхищение ее фигурой и отметили, что Анита прекрасно выглядит.