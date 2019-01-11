Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Я похожа на вкусную булочку»: Анита Цой уже не переживает, что поправилась

47-летняя Анита Цой на протяжении многих лет боролась с лишними килограммами. Она перестала изнурять себя диетами, когда из-за них у певицы появились проблемы со здоровьем. Знаменитость рассказала поклонникам, как относится к своим округлившимся формам.  

Чтобы выглядеть стройной, Анита Цой много лет жестко ограничивала свое питание и регулярно занималась спортом. Однако строгие диеты не лучшим образом сказались на здоровье певицы — прошлым летом она попала больницу с обострением желчнокаменной болезни. 

По всей видимости, после этого Анита перестала держать себя в ежовых рукавицах. Многие поклонники артистки обратили внимание, что за последние месяцы ее фигура заметно округлилась. Недавно Цой рассказала, что думает о своем «новом» теле. 

«Со временем моя фигура приобретает пышненькие формы», — написала знаменитость в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены)

Анита призналась, что раньше она бы переживала из-за набранных килограммов, но теперь ей нравится, как она выглядит. «Я разглядела в себе нечто прекрасное: округлившиеся аппетитные формы, мягкие манящие своей женственностью линии... Я похожа на сдобную вкусную булочку», — добавила Цой.

Поклонники артистки тут же поспешили выразить свое восхищение ее фигурой и отметили, что Анита прекрасно выглядит.    

Перейти к обсуждению 4


11 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Анита Цой

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • да и хер с ней:)) какая сенсация?!! больше нечего написать, да?

  • пример того, что низкокалорийка всегда в итоге раскрывает маятник веса.

  • Булочка) Да тут целый пирог с начинкой)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: красота

Все темы: 13 887

Новое за сегодня

20 новых тем

Популярное за сегодня

18 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.