Топят лед: как звезды покоряют сугробы в купальниках

Мы привыкли, что зимой селебрити публикуют горячие фотографии в бикини с самых красивых пляжей мира. Однако далеко не все знаменитости поехали в теплые края: самые смелые и закаленные не побоялись продемонстрировать фигуры в купальниках на фоне заснеженных гор и лесов.

1 2 3 ... 11 Кендалл Дженнер

Этой зимой Кендалл Дженнер и ее сестра Кортни Кардашьян отдыхали на горнолыжном курорте в Колорадо. Модель не удержалась и решила сделать откровенное фото в купальнике на фоне заснеженных гор. Чтобы не замерзнуть, Кендалл взяла с собой чашку чая, а на голову надела меховую ушанку. И хотя поклонники звезды немало испугались за ее здоровье после такой съемки, все они сошлись во мнении, что кадр получится прекрасным

После новогодних праздников у знаменитостей наступает сезон отпусков. Многие из них улетают в жаркие страны и выкладывают в соцсети красочные фотографии в купальниках на радость (или на зависть) поклонников.





И некоторым отсутствие белого песка, пальм и волн океана за спиной не помешало устроить жаркие фотосессии не хуже, чем у их коллег, которые проводят каникулы на Бали, Мальдивах и в Таиланде. Кажется, нашим героиням нипочем ни снег, ни холод — они смело скидывают верхнюю одежу, оставаясь в одних только бикини. Смотрите в нашей галерее фото звезд, которые решили не только порадовать поклонников красивыми снимками, но заодно и закалиться.