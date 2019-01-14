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Топят лед: как звезды покоряют сугробы в купальниках

Мы привыкли, что зимой селебрити публикуют горячие фотографии в бикини с самых красивых пляжей мира. Однако далеко не все знаменитости поехали в теплые края: самые смелые и закаленные не побоялись продемонстрировать фигуры в купальниках на фоне заснеженных гор и лесов. 
  • Кендалл Дженнер
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    Кендалл Дженнер 

    Этой зимой Кендалл Дженнер и ее сестра Кортни Кардашьян отдыхали на горнолыжном курорте в Колорадо. Модель не удержалась и решила сделать откровенное фото в купальнике на фоне заснеженных гор. Чтобы не замерзнуть, Кендалл взяла с собой чашку чая, а на голову надела меховую ушанку. И хотя поклонники звезды немало испугались за ее здоровье после такой съемки, все они сошлись во мнении, что кадр получится прекрасным 
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После новогодних праздников у знаменитостей наступает сезон отпусков. Многие из них улетают в жаркие страны и выкладывают в соцсети красочные фотографии в купальниках на радость (или на зависть) поклонников.

Woman.ru уже писал о тех звездах, которые поспешили сбежать от зимних холодов на побережье. Однако кто-то в этом году предпочел пляжам снег и горы.

И некоторым отсутствие белого песка, пальм и волн океана за спиной не помешало устроить жаркие фотосессии не хуже, чем у их коллег, которые проводят каникулы на Бали, Мальдивах и в Таиланде. Кажется, нашим героиням нипочем ни снег, ни холод — они смело скидывают верхнюю одежу, оставаясь в одних только бикини. Смотрите в нашей галерее фото звезд, которые решили не только порадовать поклонников красивыми снимками, но заодно и закалиться.     

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14 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Дарья Пынзарь, Наталья Якимчик, Виктория Романец, Кортни Кардашьян, Наталья Давыдова, Милана Королева, Кендалл Дженнер

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  • Эти жуткие купальники а-ля "трусы на плечах" - жуть.

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