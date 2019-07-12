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Виктория Короткова показала идеальное тело, однако фолловеры зациклились на ее пупке

Получившая широкую известность после участия в романтическом шоу «Холостяк» Виктория Короткова активно развивает свою страницу в Инстаграме. На днях модель продемонстрировала фолловерам стройную и подтянутую фигуру, но внимание интернет-пользователей привлекла лишь одна часть ее тела.
Виктория Короткова
Виктория Короткова 

24-летняя Виктория Короткова уверенно приближается к отметке в один миллион фолловеров в Инстаграме. И хоть популярность она приобрела после съемок в шестом сезоне шоу «Холостяк» с Егором Кридом, сейчас модель активно делится секретами красоты и бьюти-хаками. На днях девушка опубликовала видео, на котором позирует в бикини, демонстрируя стройное тело.

Фолловеры инстаграм-звезды как обычно начали задавать множество вопросов, связанных с тренировками и питанием, параллельно заваливая Викторию комплиментами. Однако некоторые интернет-пользователи признались, что все видео наблюдали только... за пупком Коротковой!

«Мое внимание привлек пупок», «Смешной какой», «Не хотите его улучшить?» — спрашивали подписчики. Не знаем, куда смотрели вы, но мы покорены гибкостью и прокачанным прессом Вики.

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12 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @korotkova_viktoriya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Виктория Короткова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Какие все они одинаковые эти ИНСТА ДИВА ЗВЕЗДЫ 😏 что ещё она умеет то, кроме как тело показывать в трусах?

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