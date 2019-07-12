Рита Дакота обнажила грудь в новой фотосессии

В минувшую пятницу в микроблоге 29-летней Риты Дакоты появился весьма откровенный снимок, сделанный специально для отечественной версии издания Maxim.
Кроме обложки только что появившегося в продаже глянца девушка поделилась бэкстейджем с проведенной съемки.
Рита сказала, что очень довольна своей новой горячей фотосессией — однако ей было весьма нелегко решиться на нее.
Чтобы Дакоте было легче позировать, фотосессия была проведена в привычных для нее условиях — за кулисами концертного зала.
Рита призналась, что осталась очень довольна своим «сексуальным рок-репортажем». Поклонникам эффектные кадры тоже пришлись по душе. «Побежал в магазин за журналом!», «Рита, вы шикарна! Такое красивое тело грех не показывать» — прокомментировали обложку журнала фолловеры.