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Рита Дакота обнажила грудь в новой фотосессии

12 июля Рита Дакота сообщила своим фолловерам горячую новость — певица стала главной героиней нового выпуска журнала Maxim. 
Рита Дакота
Рита Дакота на обложке российской версии журнала Maxim

В минувшую пятницу в микроблоге 29-летней Риты Дакоты появился весьма откровенный снимок, сделанный специально для отечественной версии издания Maxim.

Певица сообщила, что стала главной героиней августовского номера мужского журнала. 

Кроме обложки только что появившегося в продаже глянца девушка поделилась бэкстейджем с проведенной съемки. 

Рита сказала, что очень довольна своей новой горячей фотосессией — однако ей было весьма нелегко решиться на нее. 

«Когда мне позвонили из редакции и позвали стать новой девушкой с обложки Maxim, первая реакция была: ''Ну нет! Ну где я и где секси-фоточки?" А потом я психанула и решила рискнуть», — вспоминает звезда. 

Чтобы Дакоте было легче позировать, фотосессия была проведена в привычных для нее условиях — за кулисами концертного зала.

Рита призналась, что осталась очень довольна своим «сексуальным рок-репортажем». Поклонникам эффектные кадры тоже пришлись по душе. «Побежал в магазин за журналом!», «Рита, вы шикарна! Такое красивое тело грех не показывать» — прокомментировали обложку журнала фолловеры. 

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12 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @ritadakota/Instagram
Теги

Рита Дакота

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Где она и где секси фоточки говорит? Ну она только и делает (кроме нытья о разводе), что из себя выдавливает сексуальность. Но чет не выдавливается.

  • Сколько же фотоЖопа на обложке, даже выдающаяся челюсть Дакоты "вдруг"пропала)))

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