Рита Дакота обнажила грудь в новой фотосессии

12 июля Рита Дакота сообщила своим фолловерам горячую новость — певица стала главной героиней нового выпуска журнала Maxim.

Рита Дакота на обложке российской версии журнала Maxim

В минувшую пятницу в микроблоге 29-летней Риты Дакоты появился весьма откровенный снимок, сделанный специально для отечественной версии издания Maxim.

Певица сообщила, что стала главной героиней августовского номера мужского журнала.

Кроме обложки только что появившегося в продаже глянца девушка поделилась бэкстейджем с проведенной съемки.

Рита сказала, что очень довольна своей новой горячей фотосессией — однако ей было весьма нелегко решиться на нее.

«Когда мне позвонили из редакции и позвали стать новой девушкой с обложки Maxim, первая реакция была: ''Ну нет! Ну где я и где секси-фоточки?" А потом я психанула и решила рискнуть», — вспоминает звезда.

Чтобы Дакоте было легче позировать, фотосессия была проведена в привычных для нее условиях — за кулисами концертного зала.



1 2 3 ... 8 Рита Дакота приняла участие в откровенной фотосессии

Рита призналась, что осталась очень довольна своим «сексуальным рок-репортажем». Поклонникам эффектные кадры тоже пришлись по душе. «Побежал в магазин за журналом!», «Рита, вы шикарна! Такое красивое тело грех не показывать» — прокомментировали обложку журнала фолловеры.