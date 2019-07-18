Елена Летучая удивила фолловеров растительностью на коленях

Для многих Елена Летучая является воплощением идеальной женщины. Однако некоторые интернет-пользователи всегда найдут, к чему придраться.

Елена Летучая

Никто не будет спорить с тем, что где бы ни была Елена Летчая, она выглядит идеально. Будь то спортзал, деловая встреча или светское мероприятие — ведущая всегда одета с иголочки. То же касается и ее макияжа, и образа в целом.

Елена Летучая

Такую планку сложно держать постоянно. И даже наша героиня не всегда соответствует высоким требованиям своих поклонников. Недавно интернет-пользователи заметили кое-что на фотографии знаменитости.

Елена оказалась в числе приглашенных на праздничный вечер часового бренда Omega в Санкт-Петербурге. По пути в ресторан телеведущая решила поделится моментами своей поездки с подписчиками. На одном из кадров были запечатлены ноги знаменитости, которые освещались редким питерским солнцем. Некоторые сразу обратили внимание, что на идеально гладкой коже коленей виднеются тонкие волоски.



1 2 3 ... 11 Елена Летучая следит за своей внешностью с особым вниманием

Пара интернет-пользователей попыталась сделать из этого сенсацию, но их робкие попытки потонули в числе комплиментов, которыми поклонники звезды одарили ее стройные ноги.