Новые кадры Ксении Собчак в бикини поразили даже «инстаграмщиц»

Ксения Собчак продолжает поэтические разборки с Сергеем Шнуровым. Одно из своих последних стихотворений теледива сопроводила откровенным роликом, который показался смелым даже девушкам, постоянно выкладывающим в соцсети снимки в купальниках.

Ксения Собчак

Вот уже несколько дней Сергей Шнуров и Ксения Собчак выясняют отношения в соцсетях в форме поэтического баттла.

24 июля, чтобы поставить соперника на место, телеведущая решила выложить в свой микроблог не только новое стихотворение, но и горячее видео.

В ролике Ксения выныривает из бассейна, крупным планом демонстрируя в кадре свои ягодицы.

В этот раз на новый пост Собчак моментально отреагировал не только Сергей Шнуров, но и остальные пользователи Сети. Больше всего обсуждали, конечно же, видео — обидные рифмованные строки отошли на второй план.

Наряду с другими звездами пост Ксении прокомментировали и ее новые приятельницы Виктория Одинцова и Дарья Коновалова.

Инстаграм-знаменитости познакомились с телеведущей этой весной во время съемок одного из самых скандальных выпусков программы «Осторожно, Собчак!». В нем они спорили с известными светскими львицами и о том, уместно ли постоянно публиковать откровенные фотографии.

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«Инстаграмщицы» поразились смелости Собчак. «Я нервно курю в стороне», — написала под постом Одинцова. «Вот так попа! Всем попам попа!» — сделала шуточный комплимент звезде Коновалова. «Учусь у профессионалов!» — кратко объяснила свой поступок девушкам Собчак, а затем снова переключилась на перепалку со Шнуровым — вот только уже в его микроблоге.