Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Новые кадры Ксении Собчак в бикини поразили даже «инстаграмщиц»

Ксения Собчак продолжает поэтические разборки с Сергеем Шнуровым. Одно из своих последних стихотворений теледива сопроводила откровенным роликом, который показался смелым даже девушкам, постоянно выкладывающим в соцсети снимки в купальниках. 
Ксения Собчак
Ксения Собчак

Вот уже несколько дней Сергей Шнуров и Ксения Собчак выясняют отношения в соцсетях в форме поэтического баттла. 

24 июля, чтобы поставить соперника на место, телеведущая решила выложить в свой микроблог не только новое стихотворение, но и горячее видео. 

В ролике Ксения выныривает из бассейна, крупным планом демонстрируя в кадре свои ягодицы. 

В этот раз на новый пост Собчак моментально отреагировал не только Сергей Шнуров, но и остальные пользователи Сети. Больше всего обсуждали, конечно же, видео — обидные рифмованные строки отошли на второй план. 

Наряду с другими звездами пост Ксении прокомментировали и ее новые приятельницы Виктория Одинцова и Дарья Коновалова. 

Инстаграм-знаменитости познакомились с телеведущей этой весной во время съемок одного из самых скандальных выпусков программы «Осторожно, Собчак!». В нем они спорили с известными светскими львицами и о том, уместно ли постоянно публиковать откровенные фотографии. 

«Инстаграмщицы» поразились смелости Собчак. «Я нервно курю в стороне», — написала под постом Одинцова. «Вот так попа! Всем попам попа!» — сделала шуточный комплимент звезде Коновалова. «Учусь у профессионалов!» — кратко объяснила свой поступок девушкам Собчак, а затем снова переключилась на перепалку со Шнуровым — вот только уже в его микроблоге

Перейти к обсуждению 17


25 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @xenia_sobchak/Instagram, Youtube
Теги

Ксения Собчак, Виктория Одинцова, Дарья Коновалова

Реклама

17 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Шо это было? Да ещё в замедленной съемке, чтобы трусы оттопырились, обнажая красные грустные ягодицы.

  • квинтэссенция антисексуальности. в любом виде. влюблена. рада за нее, если взаимно. но не надолго это. редкие мужчины долго вытерпят кучу комплексов и злости и жадность

  • пусть не лезет в секси -герлз.

  • А где шпагат от Ксюши? Учись у Волочковой

  • Ахаха... молодец Ксюха! Стебется зачётно ! У вас совсем чувства юмора нет?

  • В передаче с Волочковой фигура у Ксении дряблая, живот как желе, при том что не толстая она совсем(

  • Отличная у Ксюхи попа. Нормальная для родившей женщины её возраста. И вообще, нормальная фигура.

  • Кровь из глаз от Ксюнделя)))

  • А Ж то и нет 🤣

  • Мдааа а а, лучше бы она не далала этого ни в шутку ни в серьёз.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-17 12:24:00
295
Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?
Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме
94 Комментариев
Гость 2019-07-17 14:57:00
263
Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.