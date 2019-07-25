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Бейонсе призналась, что весила 80 кг после рождения близнецов, но похудела с помощью 22-дневной диеты

Близнецы Бейонсе Руми и Сэр появились на свет летом 2017-го. Певица быстро вернулась к концертной деятельности и на днях рассказала, как ей удалось вернуть добеременную форму.
Бейонсе
Бейонсе 

Бейонсе и Джей-Зи стали родителями во второй раз в июне 2017-го — тогда у их старшей дочери Блю Айви появились брат и сестра Сэр и Руми. Певица призналась, что во время беременности набрала лишние килограммы. Однако к фестивалю Coachella, проходившему на следующий год, Бейонсе решила похудеть.

Бейонсе
13 июня 2017 года Бейонсе снова стала мамой

Сбросить лишние килограммы ей помог персональный диетолог и тренер Марко Борхес. Недавно на сайте коуча появился проморолик, в котором певица рассказала о борьбе с весом. 

«Доброе утро. Сейчас 5 утра, и это первый день репетиций перед Coachella. Кошмар всех женщин! Мой вес — 80 килограммов. Предстоит долгий путь, давай осилим его», — произнесла Бейонсе, вставая на весы. 

Артистка сообщила, что сбросила лишний вес, придерживаясь специальной диеты, созданной Марком Борхесом. Суть его программы 22 Days Nutrition состоит в том, чтобы плавно отказаться от мяса и перейти на растительную пищу. Благодаря этому улучшается самочувствие, эмоциональный фон, а лишние килограммы уходят.

Она дважды прошла курс 22 Days. 44 дня Би питалась только рыбой, а рис заменила на киноа. Также звезда усиленно тренировалась. «Я сидела на очень низкокалорийной диете. Около 80% веса я скинула благодаря ей. Мой завтрак состоял из яичных белков, овощного коктейля, цельнозерновых хлопьев с обезжиренным молоком. А еще я пила очень много воды», — сообщила мировая звезда в видео.

  • Бейонсе
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    В первый день репетиций перед фестивалем Coachella Бейонсе узнала, что весит 80 килограммов
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И хоть знаменитость не сказала, сколько ей удалось скинуть и какой вес у нее теперь, на последних кадрах ролика Бейонсе поделилась радостной новостью: она-таки влезла в костюм «чудо-женщины», в котором блистательно выступила на музыкальном фестивале. 

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25 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru, Instagram
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Бейонсе

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